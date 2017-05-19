19.05.2017
15:26
 

"Твин Пикс" в реальной жизни. 12 ФОТО настоящих мест из легендарного сериала

Новости
В воскресенье, 21 мая, стартует третий сезон легендарного сериала "Твин Пикс", и мы не смогли упустить возможность показать тебе что-то необычное на эту тему. Действие "Твин Пикса" происходит в Твин Пиксе, городке в американском штате Вашингтон, но на самом деле натурные съемки проходили в разных городках штата — в основном в Сноквалми, Норф-Бенд и Фолл-Сити — или же в лесах Малибу в Калифорнии. Все съемки внутри зданий — в павильоне в долине Сан-Фернандо, тоже в Калифорнии.
"Твин Пикс" в реальной жизни. 12 ФОТО настоящих мест из легендарного сериала
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Вид на 82-метровый водопад Сноквалми и Salish Lodge & Spa (он же — The Great Northern Hotel). Мгновенно узнаваем каждым, кто видел заставку к сериалу хотя бы раз.
Reuters/Scanpix


"Твин Пикс" в реальной жизни. 12 ФОТО настоящих мест из легендарного сериала
2
Музей северо-западной железной дороги в Сноквалми. Там снимали сцены из пилотной серии сериала.
Reuters/Scanpix


"Твин Пикс" в реальной жизни. 12 ФОТО настоящих мест из легендарного сериала
3
Twede's Cafe в Норф-Бенде, прототип кафе Double R Diner в "Твин-Пикс".
Reuters/Scanpix


"Твин Пикс" в реальной жизни. 12 ФОТО настоящих мест из легендарного сериала
4
Еще одно место из заставки сериала. В реальной жизни это — Southeast Reing Road в Сноквалми.
Reuters/Scanpix


"Твин Пикс" в реальной жизни. 12 ФОТО настоящих мест из легендарного сериала
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Бревно, рядом с которым нашли тело Лоры Палмер в "Твин Пиксе", лежит в Kiana Lodge в городке Поулсбо в штате Вашингтон.
Reuters/Scanpix


"Твин Пикс" в реальной жизни. 12 ФОТО настоящих мест из легендарного сериала
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Из этого домика на него можно смотреть и днем, и ночью. Особенно — ночью.
Reuters/Scanpix


"Твин Пикс" в реальной жизни. 12 ФОТО настоящих мест из легендарного сериала
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Мост Рейниг в Сноквалми.
Reuters/Scanpix


"Твин Пикс" в реальной жизни. 12 ФОТО настоящих мест из легендарного сериала
8
Point Park в Сноквалми. В сериале именно тут Донна Хэйвард, Джеймс Харли и Лора Палмер устроили пикник.
Reuters/Scanpix


"Твин Пикс" в реальной жизни. 12 ФОТО настоящих мест из легендарного сериала
9
Показанная в сериале вывеска ресторана Roadhouse — настоящая. Только находится он не в Твин Пиксе, а в Фолл-Сити.
Reuters/Scanpix


"Твин Пикс" в реальной жизни. 12 ФОТО настоящих мест из легендарного сериала
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Реплика машины шерифа Твин Пикса. Стоит она рядом с бывшими офисами Snoqualmie Falls Lumber Company, послужившими прототипом для здания полицейского участка в Твин Пиксе. Сейчас там DirtFish Rally School. Все это, разумеется, в Сноквалми.
Reuters/Scanpix


"Твин Пикс" в реальной жизни. 12 ФОТО настоящих мест из легендарного сериала
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Вот он, сам офис/школа. Узнаешь?
Reuters/Scanpix


"Твин Пикс" в реальной жизни. 12 ФОТО настоящих мест из легендарного сериала
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И, ты не поверишь, но в Twede's Cafe в Норф-Бенде, прототипе кафе Double R Diner в "Твин-Пиксе", до сих пор делают знаменитый вишневый пирог. Да-да, тот самый!
Reuters/Scanpix
 
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