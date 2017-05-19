"Твин Пикс" в реальной жизни. 12 ФОТО настоящих мест из легендарного сериала

В воскресенье, 21 мая, стартует третий сезон легендарного сериала "Твин Пикс", и мы не смогли упустить возможность показать тебе что-то необычное на эту тему. Действие "Твин Пикса" происходит в Твин Пиксе, городке в американском штате Вашингтон, но на самом деле натурные съемки проходили в разных городках штата — в основном в Сноквалми, Норф-Бенд и Фолл-Сити — или же в лесах Малибу в Калифорнии. Все съемки внутри зданий — в павильоне в долине Сан-Фернандо, тоже в Калифорнии.