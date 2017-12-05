05.12.2017
15:46
3

Тысячи людей не могут найти одинокую панду в толпе снеговиков... а ты сможешь?

Новости
Пришла зима, выпал снег, самое время лепить снеговиков, а потом искать среди них панду!
Тысячи людей не могут найти одинокую панду в толпе снеговиков... а ты сможешь?
1
Удивительно, но масса людей так и не сумела найти одну единственную панду среди этой толпы снеговиков. Попробуй и ты найти жЫвотное. Гарантируем — оно там действительно есть! Ниже (через одно фото) мы даже покажем, где именно.
Gergely Dudás - Dudolf/Facebook


Тысячи людей не могут найти одинокую панду в толпе снеговиков... а ты сможешь?
2
Да вот же она! Ха, шутка. Отгадка на одно фото ниже. Хорошо подумай, прежде чем листать дальше — не хочешь ли ты найти панду самолично?
Reuters/Scanpix


Тысячи людей не могут найти одинокую панду в толпе снеговиков... а ты сможешь?
3
Ну, вот и она. Все просто, верно?
 
Ieteikt
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Понятно... я больше не хочу это видеть!