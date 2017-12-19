19.12.2017
13:33
 

У них лапки! ФОТО 12 котов, которые думают, что они елочные украшения

Новости котики
Праздники к нам приходят! А какие же праздники без котэ? 12 невероятно милых, игривых, хитрых и таких разных котиков в самой новогодней атмосфере.
У них лапки! ФОТО 12 котов, которые думают, что они елочные украшения
1
Судя по фотографии под номером 11, коты не просто чувствуют приближение праздника, а празднуют с нами! Наслаждайся просмотром!
MsSaraKell / cc

2.

DSC_2691

3.

Linus sniffing the wire art christmas tree

4.

climbing in the christmas tree

5.

Shark head to tail in the Christmas tree

6.

I Found A Bush!

7.

Cat in a Christmas tree

8.

Friderika

9.

Joy

10.

The face of evil (cat in the Christmas tree)

11.

Christmas Tigger

12.

Christmas and Cats

 
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