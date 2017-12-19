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Skats.lv
19.12.2017
13:33
У них лапки! ФОТО 12 котов, которые думают, что они елочные украшения
Новости
котики
Праздники к нам приходят! А какие же праздники без котэ? 12 невероятно милых, игривых, хитрых и таких разных котиков в самой новогодней атмосфере.
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Судя по фотографии под номером 11, коты не просто чувствуют приближение праздника, а празднуют с нами! Наслаждайся просмотром!
MsSaraKell
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Самые интересные, красивые, актуальные фотографии. Что происходит в мире и Латвии? В спорте, музыке, науке и технике? Всё это к нам. Точно, четко, коротко!
Понятно... я больше не хочу это видеть!
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