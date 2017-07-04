У них — не забалуешь: 12 самых готичных на планете животных
Они не откликаются на ласковые клички, с презрением смотрят на тех, кто с ними сюсюкает и всерьез подумывают о карьере рокеров и металлистов.
1. И он не один такой.
2. Забодать кого-нибудь? Да без проблем!
3. Конь "Всадника без головы", не иначе.
4. Он ненавидит тех, кто называет его "пандой".
5. Кто сказал "в суп"?! Да он сам тебя в суп отравит, легко!
6. В его полном имени есть такие слова как "сатанинский" и "геккон". Что еще тебе надо?
7. Кот из ада. И не говори, что "это просто мука", не стоит. Правда — не стоит.
8. Мы бы на твоем месте не связывались с этой "милой черепашкой".
9. Сразу видно, кто царь аквариума.
10. А кто — королева клетки.
11. "Ты что-то сказал, человек? А?! "Ничего-ничего"? Я так и подумал".
12. Уходя — уходи. И не забудь поделиться этим постом с друзьями!