04.07.2017
15:34
 

У них — не забалуешь: 12 самых готичных на планете животных

Новости
Они не откликаются на ласковые клички, с презрением смотрят на тех, кто с ними сюсюкает и всерьез подумывают о карьере рокеров и металлистов.
У них — не забалуешь: 12 самых готичных на планете животных
1
Они — животные-готы. У них — не забалуешь.
DELFI

1. И он не один такой.


hugh highlander

2. Забодать кого-нибудь? Да без проблем!

3. Конь "Всадника без головы", не иначе.


Pinnaclefriesians

4. Он ненавидит тех, кто называет его "пандой".


Odd Kjetil Liland

5. Кто сказал "в суп"?! Да он сам тебя в суп отравит, легко!


Greenfire Farms

6. В его полном имени есть такие слова как "сатанинский" и "геккон". Что еще тебе надо?


Naskrecki

7. Кот из ада. И не говори, что "это просто мука", не стоит. Правда — не стоит.


teddy-bear-the1st

8. Мы бы на твоем месте не связывались с этой "милой черепашкой".


Gary M. Stolz

9. Сразу видно, кто царь аквариума.

10. А кто — королева клетки.


Sonja Probst

11. "Ты что-то сказал, человек? А?! "Ничего-ничего"? Я так и подумал".

12. Уходя — уходи. И не забудь поделиться этим постом с друзьями!

 
Ieteikt
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Понятно... я больше не хочу это видеть!