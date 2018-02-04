04.02.2018
08:28
 

УАЗ-452 "Буханке" — 60! Вот девять историй про нее, которых скрасят твои выходные

Новости
Невероятно, но в конце января легендарному внедорожнику УАЗ-452 "Буханка" исполнилось 60 лет — производство ее стартовало в 1958 году, да так и не прекращалось. В оригинале "Буханка" была сделана на базе ГАЗ-69, а производящаяся сегодня машина носит индекс УАЗ-2206 и стоит порядка 8,8 тыс. евро. Дабы порадовать старичка и всем, кому доводилось работать на разных версиях "Буханки" мы собрали девять интересных историй.
УАЗ-452 "Буханке" — 60! Вот девять историй про нее, которых скрасят твои выходные
1
"Скорая"? Полицейская машина? "Будка охотника"? Нет — "Сёрферная лавка". Начиналась эта история на Drive2.ru, а следить за приключениями машины можно в "Инстаграме". И там, и там — много фотографий!
Drive.ru
УАЗ-452 "Буханке" — 60! Вот девять историй про нее, которых скрасят твои выходные
2
"Буханка" настолько устарела, что ее надо снять с производства и забыть, как страшный сон? А вот и нет. Она интересна молодым дизайнерам, один из которых — выпускник МАМИ Алексей Браверман предложил свое видение машины. Больше фото — тут.
Kolesa.ru


УАЗ-452 "Буханке" — 60! Вот девять историй про нее, которых скрасят твои выходные
3
Могут ли две француженки(!) ехать на Байкал(!!) на "Буханке" с чешскими(!!!) номерами?! Да, а почему вы спрашиваете. И даже неработающая печка (спасибо русским парням, починившим ее) в 20-градусный мороз — не помеха. Действительно крутая история на сайте, целиком и полностью посвященному продукции УАЗ.
uazbuka.ru


УАЗ-452 "Буханке" — 60! Вот девять историй про нее, которых скрасят твои выходные
4
Пока американские хипстеры используют фургончик Volkswagen, голландцы Сандер ван Дорн и Мартин Гаррикс (а также Aleesia) сняли клип на композицию Gold Skies. За четыре года он набрал 47 миллионов просмотров — вероятно, это самое популярное в мире видео с "Буханкой" в главной роли. Ок, не в главной, в важной. В любом случае — "Буханка", оказывается, друг молодежи!
YouTube


УАЗ-452 "Буханке" — 60! Вот девять историй про нее, которых скрасят твои выходные
5
"Буханка" и сама по себе обладает серьезными внедорожными возможностями, а если ее подготовить как полноценный экспедиционный автомобиль… Получилось очень круто.
Fishki.net


УАЗ-452 "Буханке" — 60! Вот девять историй про нее, которых скрасят твои выходные
6
Можно ли отправиться в кругосветное путешествие на "Буханке"? Не можно, а нужно! Проект стартовал в конце августа 2017 года.
av.by/news


УАЗ-452 "Буханке" — 60! Вот девять историй про нее, которых скрасят твои выходные
7
Рассказ о еще одном путешествии на "Буханке", на этот раз — по Европе. У нас эта машина смотрелась примерно, как зеленый человечек на этом фото — явно чужеродно. Но тем интереснее, верно?
offroadclub.ru


УАЗ-452 "Буханке" — 60! Вот девять историй про нее, которых скрасят твои выходные
8
"Все знают", что "Буханка" — машина, незаменимая для охотников. Но одно дело "знать", а другое — читать и смотреть, как конкретный УАЗ готовили для человека, всерьез увлекающегося охотой и при этом не испытывающего недостатка в средствах.
offroadclub.ru


УАЗ-452 "Буханке" — 60! Вот девять историй про нее, которых скрасят твои выходные
9
И, конечно же, подборка не была бы полной без рассказа о приключениях "Буханки" в Японии. "— Да он русский в душе! — подумал я, только открыл пассажирскую дверь. Ну вот откуда он знает, как надо декорировать такие машины? Не хватало только монеток под резинкой лобового стекла", — гласит подпись под этим фото вот в этой истории.
macos.livejournal.com
 
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Самые интересные, красивые, актуальные фотографии. Что происходит в мире и Латвии? В спорте, музыке, науке и технике? Всё это к нам. Точно, четко, коротко!
Понятно... я больше не хочу это видеть!