УАЗ-452 "Буханке" — 60! Вот девять историй про нее, которых скрасят твои выходные

Невероятно, но в конце января легендарному внедорожнику УАЗ-452 "Буханка" исполнилось 60 лет — производство ее стартовало в 1958 году, да так и не прекращалось. В оригинале "Буханка" была сделана на базе ГАЗ-69, а производящаяся сегодня машина носит индекс УАЗ-2206 и стоит порядка 8,8 тыс. евро. Дабы порадовать старичка и всем, кому доводилось работать на разных версиях "Буханки" мы собрали девять интересных историй.