25.10.2017
17:36
3

Убить за 50%. Смотри, что "сытые" канадцы устроили в день "последней распродажи"!

Новости
Когда в начале октября канадское подразделение сети Sears заявило о закрытии магазинов в стране, вряд ли его менеджмент ожидал ТАКОГО развития событий.
Убить за 50%. Смотри, что "сытые" канадцы устроили в день "последней распродажи"!
1
Но чтобы избавиться от всех-всех товаров, Sears начал последовательно снижать цены во всех своих канадских магазинах. Покупатели не замедлили откликнуться на призыв прийти и "опустошить" полки магазинов. Только прежде чем их опустошить, они их… разгромили. Эти фото эффективно убивают миф о том, что в благополучных странах люди чем-то отличаются от людей в бедных странах.
DELFI

1. О скидках в Sears Canada объявили 19 октября. Ожидаются, что на опустошение магазинов уйдет несколько месяцев.

2. Главный девиз: "Все должно быть продано!".

3. Начали "скромно" — со скидок в 20-50%.

4. Пока некоторые добрые люди просят в "Инстаграме" других людей "быть добрее" к продавцам, которые скоро лишатся работы...

5. ...другие люди действуют. Они заняты разрушением.

6. Как видишь, люди бывают свиньями и в Канаде.

7. В этом бардаке и детей потерять недолго.

8. Как ты думаешь, сколько понадобилось добрым канадцам на то, чтобы привести магазин в такой вид? Неделя? Десять дней? Ответ: один день!

9. Серьезно, можно было бы подумать, что это продавцы виноваты — не убираются. Но нет. Это просто люди такие.

10. Печаль.

 
Ieteikt
22 фото &quot;Черной пятницы&quot;, доказывающих, что Америке осталось не более 90 дней 22 фото "Черной пятницы", доказывающих, что Америке осталось не более 90 дней   (6)
Black Friday: покупательское безумие в магазинах США и Европы (+как в нем участвовать) Black Friday: покупательское безумие в магазинах США и Европы (+как в нем участвовать)   (9)
Жадные до скидок &quot;Черной пятницы&quot; покупатели разгромили магазин Nike Жадные до скидок "Черной пятницы" покупатели разгромили магазин Nike   (5)
Праздник жадности. Миллионы американцев штурмуют магазины в &quot;Черную пятницу&quot; Праздник жадности. Миллионы американцев штурмуют магазины в "Черную пятницу"   (1)
Добавить комментарий
Комментировать
Комментировать могут только зарегистрированные пользователи!
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Читать комментарии Читать комментарии
Самые интересные, красивые, актуальные фотографии. Что происходит в мире и Латвии? В спорте, музыке, науке и технике? Всё это к нам. Точно, четко, коротко!
Понятно... я больше не хочу это видеть!