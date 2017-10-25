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Skats.lv
25.10.2017
17:36
3
Убить за 50%. Смотри, что "сытые" канадцы устроили в день "последней распродажи"!
Новости
Когда в начале октября канадское подразделение сети Sears заявило о закрытии магазинов в стране, вряд ли его менеджмент ожидал ТАКОГО развития событий.
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Но чтобы избавиться от всех-всех товаров, Sears начал последовательно снижать цены во всех своих канадских магазинах. Покупатели не замедлили откликнуться на призыв прийти и "опустошить" полки магазинов. Только прежде чем их опустошить, они их… разгромили. Эти фото эффективно убивают миф о том, что в благополучных странах люди чем-то отличаются от людей в бедных странах.
DELFI
1. О скидках в Sears Canada объявили 19 октября. Ожидаются, что на опустошение магазинов уйдет несколько месяцев.
2. Главный девиз: "Все должно быть продано!".
3. Начали "скромно" — со скидок в 20-50%.
4. Пока некоторые добрые люди просят в "Инстаграме" других людей "быть добрее" к продавцам, которые скоро лишатся работы...
5. ...другие люди действуют. Они заняты разрушением.
6. Как видишь, люди бывают свиньями и в Канаде.
7. В этом бардаке и детей потерять недолго.
8. Как ты думаешь, сколько понадобилось добрым канадцам на то, чтобы привести магазин в такой вид? Неделя? Десять дней? Ответ: один день!
9. Серьезно, можно было бы подумать, что это продавцы виноваты — не убираются. Но нет. Это просто люди такие.
10. Печаль.
Ieteikt
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Понятно... я больше не хочу это видеть!
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