Убить за 50%. Смотри, что "сытые" канадцы устроили в день "последней распродажи"!

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Но чтобы избавиться от всех-всех товаров, Sears начал последовательно снижать цены во всех своих канадских магазинах. Покупатели не замедлили откликнуться на призыв прийти и "опустошить" полки магазинов. Только прежде чем их опустошить, они их… разгромили. Эти фото эффективно убивают миф о том, что в благополучных странах люди чем-то отличаются от людей в бедных странах.

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