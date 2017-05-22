22.05.2017
16:49
 

Удлинённая мужская причёска в стиле гранж

Новости Apmaksāta informācija
В девяностые годы мужские причёски с длинными волосами и прямым пробором покорили приверженцев стиля гранж от Голливуда до Токио. На какое-то время такие причёски вышли из моды, но они вернулись, громко заявив о себе на красных дорожках и модных показах. Как подчеркнуть черты лица, не тратя деньги на новую стрижку? Прямой пробор! Используя немного геля для волос, ты придашь волосам выраженную текстуру. Этот алгоритм подойдёт как для длинных волос, так и для волос средней длины. А причёска подчеркнёт твой стиль.
Удлинённая мужская причёска в стиле гранж
1
Откуда пришла мода? В девяностых длинные мужские причёски с прямым пробором приобрели популярность. Достоверно неизвестно, кто был родоначальником – то ли знаменитости, то ли поклонники стиля гранж. Ясно одно – мужчинам такие причёски понравились.
Publicitātes foto
Удлинённая мужская причёска в стиле гранж
2
Высуши волосы феном, сохранив натуральную форму и текстуру.
Publicitātes foto


Удлинённая мужская причёска в стиле гранж
3
Нанеси необходимое количество геля на пальцы рук.
Publicitātes foto


Удлинённая мужская причёска в стиле гранж
4
Проведи пальцами по всем волосам, нанеся гель от корней до кончиков.
Publicitātes foto


Удлинённая мужская причёска в стиле гранж
5
Тщательно нанеси гель на пробор, используй расчёску, чтобы получилась более прямая линия. «Такая причёска отлично подойдёт мужчинам со средними и длинными волосами. Убедитесь, что пробор находится ровно посередине», - добавляет мастер по причёскам Киерон Вебб из салона "The London Barber".
Publicitātes foto
Удлинённая мужская причёска в стиле гранж
6
УЗНАЙ БОЛЬШЕ px
Publicitātes foto
 
Ieteikt
Добавить комментарий
Комментировать
Комментировать могут только зарегистрированные пользователи!
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии
Самые интересные, красивые, актуальные фотографии. Что происходит в мире и Латвии? В спорте, музыке, науке и технике? Всё это к нам. Точно, четко, коротко!
Понятно... я больше не хочу это видеть!