Удлинённая мужская причёска в стиле гранж

В девяностые годы мужские причёски с длинными волосами и прямым пробором покорили приверженцев стиля гранж от Голливуда до Токио. На какое-то время такие причёски вышли из моды, но они вернулись, громко заявив о себе на красных дорожках и модных показах. Как подчеркнуть черты лица, не тратя деньги на новую стрижку? Прямой пробор! Используя немного геля для волос, ты придашь волосам выраженную текстуру. Этот алгоритм подойдёт как для длинных волос, так и для волос средней длины. А причёска подчеркнёт твой стиль.