В Гаркалне опять разгружали американские танки, а это — интересные детали процесса

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Вместе с танками, которые будут охранять покой латвийцев в рамках операции Atlantic Resolve, к нам в гости приехала и другая техника. Например, "Хаммеры" в своей разведывательной модификации. Обрати внимание на то, что они закреплены на платформе гораздо проще.

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