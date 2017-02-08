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Skats.lv
08.02.2017
12:58
3
В Гаркалне опять разгружали американские танки, а это — интересные детали процесса
Новости
Прибытием в Латвию американских танков никого не удивишь, но фото на сей раз делал не военный фотограф. Поэтому на фотографиях есть много интересных деталей.
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Например — сколько кранов нужно, чтобы снять танк с железнодорожной платформы и поставить на прицеп тягача? Правильный ответ — два.
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При этом у танков "в базе" уже есть специальные "ушки", за которые их и таскают. Кстати, обрати внимание на фару в левом нижнем углу. Только нам она напоминает лицо?
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"Мы пришли к вам с ми-и-и-иром!".
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Как танки крепятся к железнодорожным платформам? А вот так! Родимым латвийским брусом.
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Но, конечно, не только им, но и стальными тросами.
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От тросов при разгрузке танк освобождают, а вот брусья никто не трогает. Они, скорее всего, прибиты "раз и навсегда" — американские танки по Латвии туда-сюда возят достаточно регулярно.
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Американцы любят свою технику… любят украшать ее всякими надписями-мемами. Эта, например, прямая отсылка к вирусному ролику
"Ain't Nobody Got Time for That"
. См видео ниже.
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"Бешеный лось", натурально.
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Кстати, мы, кажется, понимаем, почему этот командный бронетранспортер так назвали… есть в нем что-то от лося. Бешеного.
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Постоянные надписи выполнены тщательно, а с временными никто не церемонится. Тяп-ляп скотчем — и готово.
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Вот надпись крупнее.
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Вместе с танками, которые будут охранять покой латвийцев в рамках операции Atlantic Resolve, к нам в гости приехала и другая техника. Например, "Хаммеры" в своей разведывательной модификации. Обрати внимание на то, что они закреплены на платформе гораздо проще.
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Тут должна быть шутка про 25-градусные морозы.
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Но мы приберегли ее для этой фотографии. Кстати, это просто грузовая модификация "Хамви". Да, есть в армии США и такие.
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Платформа, явно сделанная еще в СССР, наверняка не думала и не гадала, что будет когда-то возить технику армии США и она не будет при этом трофейной.
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А вот и нет — это вполне современные российские вагоны (дата постройки в правом нижнем углу). Кстати, в этом кадре попутно разрушается и миф об "армии со всеми удобствами" — американские солдаты пьют воду из бочки!!! Чувстуем себя прямо разрушителями легенд.
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Этот эшелон шел на восток.
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Но недолго. Надеемся, дальше никогда и не пойдет. Мы мирные люди.
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Самые интересные, красивые, актуальные фотографии. Что происходит в мире и Латвии? В спорте, музыке, науке и технике? Всё это к нам. Точно, четко, коротко!
Понятно... я больше не хочу это видеть!
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