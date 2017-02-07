В истории с котиком, пораженным под Ригой стрелой, появились первые изверги

Кто бы мог предположить, что они появятся настолько быстро?! Однако для их появления потребовались буквально часы, если не минуты.

То есть, какие вводные данные?

Есть кот, пострадавший от попадания стрелы. Это факт. Но это ЕДИНСТВЕННЫЙ факт.

Кто хоть раз в жизни стрелял из лука, тот знает, что у неопытного стрелка стрелы летают по весьма причудливым траекториям. И как сложно попасть туда, куда хочешь. А если ты опытный стрелок — даже тебе очень непросто точно поразить небольшую, находящуюся у земли и, возможно, движущуюся мишень. В общем, могло ли это попадание быть случайным? Да, легко! Но оно, конечно же, могло быть и намеренным.

На "выходе" у нас есть целый ряд вопросов без ответов.

Как стрела попала в кота? Был это намеренный выстрел или кто-то упражнялся с луком в лесу или у своего дома, и случайно попал в проходящего мимо кота? Почему он не добил животное и не забрал стрелы, если "охотился" специально? Почему не оказал помощь, если попадание было случайным? Заметил ли он или она вообще, что произошло?

Мы не знаем ответов на эти вопросы. Не знают их и владельцы кота. Но другие люди, как обычно, знают все лучше и уже все решили. Мы, в Tchk.lv — тролли и те еще любители черного юмора. Но даже нас неприятно поразила реакция людей на эту новость. Скажем больше — реакция откровенно шокировала. К сожалению, она довольно типична для таких ситуаций, так что мы почувствовали острую необходимость воззвать к разуму тех, кто готов нас услышать.

Всего через час после публикации новости более 60 человек поддерживают идею воткнуть стрелу в руки незнакомому человеку, который попал в кота, возможно, ненамеренно. А если даже и намеренно? Пытки уже узаконены?!



rus.delfi/Facebook

Более 45 человек при этом вообще поддерживают идею об убийстве другого человека. Вероятно, без суда и следствия, потому что смертной казни (особенно через расстрел из арбалетов) в Латвии нет.



rus.delfi/Facebook

НИ ОДИН человек не поддерживает голос разума.



rus.delfi/Facebook

Зато другие искрометные пожелания находят своих сторонников. Отметим, что это один скриншот, то есть высказывания идут подряд. В них интересно то, что если в Стопиньском крае случится убийство или нападение на человека, подозреваемого в живодерстве, у полиции сразу появится ряд подозреваемых. Даже со стула вставать не придется, чтобы их определить.



rus.delfi/Facebook

К счастью, есть люди, которые на самом деле знают, что надо делать в такой ситуации. Всего-то — вызвать полицию. Не убивать людей, не жечь их, не стрелять в них из арбалета, а отдать в руки представителей закона. Это ТАК просто, но идея нравится лишь трем людям.



rus.delfi/Facebook

Мы в Tchk.lv и сами очень любим котиков, у нас есть даже отдельный тэг — так много про них публикаций. И мы очень, очень не любим людей, стреляющих в них из лука (при условии, что они делают это специально). Пострадавшему котейке мы желаем выздороветь, а его хозяевам — разобраться в том, что на самом деле случилось.

А вот, люди, которые, даже не зная толком, что произошло, желают другим людям смерти и мучений — у нас к вам серьезный вопрос.

Он простой: вы-то сами чем лучше садистов-живодеров?! Ценность жизни человека и животного все же несоразмерны и суровость наказания за лишение жизни (и пытки) животного и человека в любом обществе — тоже несоразмерны. Живодеров надо судить и наказывать по закону, но не пытать и не убивать их на месте — они все же люди и заслуживают следствия и суда.

Пожалуйста, завязывайте с языком ненависти в социальных сетях — и в этом, и во всех остальных случаях. ОСОБЕННО в тех ситуациях, в которых вообще ничего неизвестно и непонятно.

И думайте, чему своим "лайком" вы выражаете поддержку и под чем "подписываетесь" — ваши высказывания и "лайки" видят ваши друзья, родные, коллеги и партнеры. И полиция.