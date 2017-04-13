13.04.2017
11:09
 

В Лиелварде перебазировали американские "Чинуки", способные "добить" до Москвы

Новости
Балтийский дебют — на авиабазу в Лиелварде перебазировали три вертолета армии США CH-47 "Chinook". Это первые грузопассажирские американские военные вертолеты, которые разместятся у нас в рамках операции Atlantic Resolve, продолжающейся уже много лет. Можно даже сказать, что скромные герои вьетнамской и всех прочих войн США прилетели к нам навсегда. Ну, или как обтекаемо говорят американские военные, "на какое-то время".
В Лиелварде перебазировали американские "Чинуки", способные "добить" до Москвы
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"Чинуки", в массе своей, скромные работяги, выполняющие задачи по переброске войск (до 55 солдат), эвакуации раненых (до 24 лежачих) и доставке самых разнообразных грузов. Были созданы модификации "летающая крепость" с серьезным вооружением, но в Латвию прилетели мирные, насколько это возможно для военных вертолетов, машины.
Latvijas armija
В Лиелварде перебазировали американские "Чинуки", способные "добить" до Москвы
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На вооружение армии США они поступили в начале 1960-х годов, а боевое крещение прошли во Вьетнаме. С тех пор участвовали во всех без исключения конфликтах, в которых были задействованы сухопутные силы США.
Latvijas armija


В Лиелварде перебазировали американские "Чинуки", способные "добить" до Москвы
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Вертолеты многократно модифицировались и несмотря на почтенный "пенсионерский" возраст, до сих пор используются армиями более чем 20 стран мира. Более того — Boeing до сих пор их производит!
Latvijas armija


В Лиелварде перебазировали американские "Чинуки", способные "добить" до Москвы
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"Чинуки" могут перевозить грузы массой до 12 тонн (в том числе и на подвеске, эвакуируя с поля боя подбитую технику или десантируя морскую пехоту на катерах с моря), делать это с крейсерской скоростью 250 км/ч, их боевой радиус — 935 километров. То есть страны Балтии они закрывают, что называется, не напрягаясь, а при необходимости могут слетать и к Москве. Кстати, их можно дозаправлять в воздухе.
Latvijas armija


В Лиелварде перебазировали американские "Чинуки", способные "добить" до Москвы
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Но прилетевшие из немецкого Ансбаха в Латвию машины в Москву, насколько нам известно, не собираются. Впервые по прямому назначению их применят сразу после Пасхи — в ходе стартующих 17 апреля международных учений "Summer Shield". Ниже — фото и видео "Чинуков" в Латвии.
Latvijas armija

 
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Понятно... я больше не хочу это видеть!