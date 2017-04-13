В Лиелварде перебазировали американские "Чинуки", способные "добить" до Москвы
Балтийский дебют — на авиабазу в Лиелварде перебазировали три вертолета армии США CH-47 "Chinook". Это первые грузопассажирские американские военные вертолеты, которые разместятся у нас в рамках операции Atlantic Resolve, продолжающейся уже много лет. Можно даже сказать, что скромные герои вьетнамской и всех прочих войн США прилетели к нам навсегда. Ну, или как обтекаемо говорят американские военные, "на какое-то время".