В Лиелварде перебазировали американские "Чинуки", способные "добить" до Москвы

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"Чинуки" могут перевозить грузы массой до 12 тонн (в том числе и на подвеске, эвакуируя с поля боя подбитую технику или десантируя морскую пехоту на катерах с моря), делать это с крейсерской скоростью 250 км/ч, их боевой радиус — 935 километров. То есть страны Балтии они закрывают, что называется, не напрягаясь, а при необходимости могут слетать и к Москве. Кстати, их можно дозаправлять в воздухе.

Latvijas armija