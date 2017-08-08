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08.08.2017
11:56
"В огороде динозавр кабачки пожрал!". Реальная история о спасении потерявшейся игуаны
Новости
"Помогите! Ходит динозавр, жрет кабачки, топчет грядки". Что бы подумал нормальный человек, услышав такую жалобу от женщины, живущей в украинской глуши?
1
А вот киевская "Команда спасения животных" ничего такого не подумала, поскольку, несмотря на кажущуюся странность заявления, женщина довольно подробно описала внешность "динозавра" и его размеры.
Kyiv Animal Rescue Group/Facebook
2
"Команда выехала на место происшествия, в село Крушинка, где на кусте возле частного дома мы обнаружили крупную игуану", —
написано
на ее страничке в "Фейсбуке".
Kyiv Animal Rescue Group/Facebook
3
"Игуана, видимо, сбежала у кого-то довольно давно, так как несмотря на существенные размеры (более метра в длину), сопротивления она не оказала и была очень истощена и обезвожена", — продолжают активисты.
Kyiv Animal Rescue Group/Facebook
4
В итоге все закончилось хорошо — игуана была госпитализирована в ветклинику Киевского зоопарка, где ее лечением займутся специалисты-герпетологи.
Kyiv Animal Rescue Group/Facebook
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