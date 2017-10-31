31.10.2017
15:42
 

В печь эту школу! 10 успешных людей, так и не получивших среднее образование

Новости
Если кто не заметил, уже пошла вторая четверть. Все втянулись? Кто-то, вероятно, уже задумался о том, нужна ли ему эта школа, в принципе. Специально для таких людей мы нашли десять живых примеров того, что даже школьное среднее образование — не обязательно. Правда, спешим оговориться, что все эти звезды бросали школу в те годы, когда нынешних школьников еще даже в планах не было. Поэтому мы бы не рекомендовали тупо идти по их стопам лично тебе. Вообще как-то тупо делать тупо, не?
В печь эту школу! 10 успешных людей, так и не получивших среднее образование
1
Британский миллиардер Ричард Бренсон бросил школу в 16 лет. Он страдал от дислексии и вообще неважно учился. Легенда гласит, что директор школы сказал молодому Бренсону, что тот либо кончит жизнь в тюрьме, либо станет миллионером. Вторая часть уже сбылась.
Vida Press


В печь эту школу! 10 успешных людей, так и не получивших среднее образование
2
Американская певица Шер забросила школу в 16-летнем возрасте и подрабатывала во второсортных клубах танцовщицей. И это даже при том, что училась она, в целом, неплохо. Но учеба будущую обладательницу «Оскара» не особо интересовала, она с детства хотела стать знаменитой.
Vida Press


В печь эту школу! 10 успешных людей, так и не получивших среднее образование
3
Роберт Дауни младший школу забросил в 17-летнем возрасте — и сразу устремился к карьере актера. Конечно, его жизнь едва не разрушили наркотики, однако он сумел обуздать зависимость и в итоге стал железным человеком.
Vida Press


В печь эту школу! 10 успешных людей, так и не получивших среднее образование
4
Бразильянка Жизель Бюндхен школу бросила в 14 лет ради карьеры модели. Отсутствие школьного образования не помешало ей стать одной из самых высокооплачиваемых моделей.
Reuters/Scanpix/LETA


В печь эту школу! 10 успешных людей, так и не получивших среднее образование
5
Квентин Тарантино бросил школу в 15-16 лет — тоже ради карьеры в кино. Началась, она, впрочем, довольно бесславно — Тарантино работал билетером в сети порно-кинотеатров Pussycat Theatre, попутно начиная писать сценарии. Зато сегодня он один из самых известных режиссеров и сценаристов на планете.
Vida Press


В печь эту школу! 10 успешных людей, так и не получивших среднее образование
6
Актер Чарли Шин из школы был с позором выгнан, причем всего за пару недель до выпускного. А нечего было прогуливать и не учиться! Жизнь Шина — череда скандалов, связанных с наркотиками, алкоголем и сексом, которые изредка перемежаются успехами в кино. Не очень уверены, что это можно назвать успехом, но деньги у Чарли точно водятся.
Vida Press


В печь эту школу! 10 успешных людей, так и не получивших среднее образование
7
Милашка Райан Гослинг, как и Жизель Бюндхен, школу забросил по уважительной причине — этого требовала его карьера в кино, которую он начал строить в 12 лет. Учебу он бросил в 17-летнем возрасте.
Vida Press


В печь эту школу! 10 успешных людей, так и не получивших среднее образование
8
Джонни Депп освободил себя от школы в возрасте 16 лет, ибо очень хотел стать рок-музыкантом. Правда, две недели спустя он одумался и вернулся, однако директор школы убедил его, что надо следовать за своей мечтой. Мечту Депп исполнил лишь частично — хоть и поиграл в группе Hollywood Vampires, гораздо более известен стал благодаря работе в кино.
Vida Press


В печь эту школу! 10 успешных людей, так и не получивших среднее образование
9
У Джимми Керри была тяжелая юность — семья бедствовала и ему приходилось работать больше, чем учиться. Однако школу в 16-летнем возрасте он забросил не поэтому. Просто Керри решил, что пора оставить родную Канаду и ехать покорять Голливуд в качестве комика. Сказано — сделано. Кстати, семья на тот момент в нем уже так отчаянно не нуждалась.
AP/Scanpix/LETA


В печь эту школу! 10 успешных людей, так и не получивших среднее образование
10
Аль Пачино школу бросил в 17 лет, а поскольку мать этот поступок не одобрила, то Пачино заодно пришлось бросить и отчий дом, начав взрослую жизнь. Пока он не стал если не известным, то хотя бы оплачиваемым актером, Аль Пачино пришлось перепробовать множество профессий.
Vida Press
 
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