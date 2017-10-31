В печь эту школу! 10 успешных людей, так и не получивших среднее образование

Если кто не заметил, уже пошла вторая четверть. Все втянулись? Кто-то, вероятно, уже задумался о том, нужна ли ему эта школа, в принципе. Специально для таких людей мы нашли десять живых примеров того, что даже школьное среднее образование — не обязательно. Правда, спешим оговориться, что все эти звезды бросали школу в те годы, когда нынешних школьников еще даже в планах не было. Поэтому мы бы не рекомендовали тупо идти по их стопам лично тебе. Вообще как-то тупо делать тупо, не?