В США снимали "Пикник на обочине". После мясорубки осталось только... ФОТО И ВИДЕО

В этом году в США на голубые экраны WGN America должен было выйти сериал Roadside Picnic по "Пикнику на обочине" братьев Стругацких, однако снята была только пилотная серия. Создатели помыкались, собрали было технический трейлер для AMC, но дело все равно не пошло. Трейлер "утек" в сеть несколько месяцев назад (см. его ниже, под иллюстрациями), а накануне в закрытом блоге Leprosorium.ru художник, рисовавший концепт-арт, с разрешения режиссера Алана Тэйлора выложил и свои работы.