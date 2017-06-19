19.06.2017
09:26
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В США снимали "Пикник на обочине". После мясорубки осталось только... ФОТО И ВИДЕО

Новости
В этом году в США на голубые экраны WGN America должен было выйти сериал Roadside Picnic по "Пикнику на обочине" братьев Стругацких, однако снята была только пилотная серия. Создатели помыкались, собрали было технический трейлер для AMC, но дело все равно не пошло. Трейлер "утек" в сеть несколько месяцев назад (см. его ниже, под иллюстрациями), а накануне в закрытом блоге Leprosorium.ru художник, рисовавший концепт-арт, с разрешения режиссера Алана Тэйлора выложил и свои работы.
В США снимали "Пикник на обочине". После мясорубки осталось только... ФОТО И ВИДЕО
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"В целом сценаристы очень бережно отнеслись к оригиналу, но некоторые расхождения, конечно, были неизбежны. Так, вместо "калоши" здесь — робот а ля Boston Dynamics", — пишет он.
alexandreev/leprosorium.ru


В США снимали "Пикник на обочине". После мясорубки осталось только... ФОТО И ВИДЕО
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Зона, сталкеры в тяжелых костюмах, жгучий пух.
alexandreev/leprosorium.ru


В США снимали "Пикник на обочине". После мясорубки осталось только... ФОТО И ВИДЕО
3
Концепт робота.
alexandreev/leprosorium.ru


В США снимали "Пикник на обочине". После мясорубки осталось только... ФОТО И ВИДЕО
4
Мясорубка.
alexandreev/leprosorium.ru


В США снимали "Пикник на обочине". После мясорубки осталось только... ФОТО И ВИДЕО
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Боржч.
alexandreev/leprosorium.ru


В США снимали "Пикник на обочине". После мясорубки осталось только... ФОТО И ВИДЕО
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Старый дом. Несмотря на то, что действие сериала должно было происходить в США, у художника все равно попросили "оригинального духа". "Меня попросили сделать арты с таким советским флером. Отсюда и телевизор, и часы из квартиры моих родителей, и мост из родного городка, и вагоны, и тд. А в качестве референсов по освещению просили смотреть на Сталкер Тарковского", — пишет он.
alexandreev/leprosorium.ru


В США снимали "Пикник на обочине". После мясорубки осталось только... ФОТО И ВИДЕО
7
Робот попал в мясорубку.
alexandreev/leprosorium.ru

 
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