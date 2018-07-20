ВИДЕО: 19 гипно-гифок, на которых показано, как делают разные сладости

Любишь сладости? Отсюда видим, что любишь. А между тем мало кто — включая тебя — знает, как они делаются. Мы тоже не знаем, зато у нас есть 19 "гифок", на которых кто-то эти самые сладости делает.