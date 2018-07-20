20.07.2018
14:56
 

ВИДЕО: 19 гипно-гифок, на которых показано, как делают разные сладости

Новости
Любишь сладости? Отсюда видим, что любишь. А между тем мало кто — включая тебя — знает, как они делаются. Мы тоже не знаем, зато у нас есть 19 "гифок", на которых кто-то эти самые сладости делает.
ВИДЕО: 19 гипно-гифок, на которых показано, как делают разные сладости
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Официально предупреждаем: пост вызывает неконтролируемое слюноотделение и желание съесть что-то сладенькое. Осторожно!
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1. О, привет, сахарная капля!


youtube.com

2. Печеньки — привет!


youtube.com

3. Тянем-потянем, вытянуть… можем!


youtube.com

4. О, да!


pd.net

5. Конфеееееееееееетки!


youtube.com

6. Семь раз отмерь — один отрежь.


pd.net

7. Выдыхай!


pd.net

8. Крутятся диски. То есть конфеты.


ABC

9. Пусть выходит.


pd.net

10. Идеальный разрез.


pd.net

11. Аааааа!


youtube.com

12. Сжимай и скручивай.


pd.net

13. Пусть твои беды выливаются.


youtube.com

14. Мы бы занимались этим целый день.


pd.net

15. Завораживает.


youtube.com

16. Вечный цикл.


hersheys.com

17. Вырежи все лишнее.


youtube.com

18. Зажми его.


Discover Channel

19. И вращайся. Постоянно вращайся!


youtube.com

 
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