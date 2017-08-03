ВИДЕО: Бесовской мультик за день сделал гомосексуалами 10 млн. человек!!! Стань им и ты!
По западному интернету со скоростью пожара распространяется мультик "In a Heartbeat", "дипломная" работа пары студентов, деньги на которую они собирали на Kickstarter. Ролик рассказывает трогательную, до слез, историю любви двух мальчиков… э-э-э… прости. Конечно же — это оголтелая реклама гомосексуализма! Видео за два дня посмотрели уже 10 млн. человек и все они, как один, уже стали гомосексуалами! Очень опасное, вредное видео!