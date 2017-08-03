03.08.2017
09:50
 

ВИДЕО: Бесовской мультик за день сделал гомосексуалами 10 млн. человек!!! Стань им и ты!

Новости
По западному интернету со скоростью пожара распространяется мультик "In a Heartbeat", "дипломная" работа пары студентов, деньги на которую они собирали на Kickstarter. Ролик рассказывает трогательную, до слез, историю любви двух мальчиков… э-э-э… прости. Конечно же — это оголтелая реклама гомосексуализма! Видео за два дня посмотрели уже 10 млн. человек и все они, как один, уже стали гомосексуалами! Очень опасное, вредное видео!
ВИДЕО: Бесовской мультик за день сделал гомосексуалами 10 млн. человек!!! Стань им и ты!
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А если тебе кто будет говорить, что гомосексуализм — это врожденное состояние, которое или есть или его нет; и что миллионы мальчиков во всем мире страдают, не понимая, что с ними происходит, и что они в этом не одиноки — ты такого человека гони c***ми тряпками, куда Макар телят не гонял. Ишь, развелось умников, рвут тебе шаблон гомофоба! А мальчиков мы вылечим. Электричеством, например. Да, точно — электричеством будет в самый раз.
DELFI

 
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