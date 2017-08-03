ВИДЕО: Бесовской мультик за день сделал гомосексуалами 10 млн. человек!!! Стань им и ты!

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А если тебе кто будет говорить, что гомосексуализм — это врожденное состояние, которое или есть или его нет; и что миллионы мальчиков во всем мире страдают, не понимая, что с ними происходит, и что они в этом не одиноки — ты такого человека гони c***ми тряпками, куда Макар телят не гонял. Ишь, развелось умников, рвут тебе шаблон гомофоба! А мальчиков мы вылечим. Электричеством, например. Да, точно — электричеством будет в самый раз.

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