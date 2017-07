ВИДЕО: Градины как мячики, потоп и спасение котика во время жуткой бури в Стамбуле

1. Вот, например, человек пытается делать свою работу.

bu ülkeye aşığız biz aşık asdgfdhgldfdkgkldfkdk pic.twitter.com/c6xOFnYbH9 — Oğuz (@sir_mancio) 27 июля 2017 г.

2. Но охотников гулять под дож… градом особо не было.

A #HailStorm in Istanbul, Turkey today. (Don't worry, we saved the cat you see in the bottom right-hand corner around 9 sec in) #Weather pic.twitter.com/49vmVhRyyX — Miki (@JennaBPope) 27 июля 2017 г.

3. Оцени размер градин! Как минимум — мячики для гольфа. А некоторые может быть и теннисные.

4. Кроме града по улицам еще летало… всякое.

Yol, köprü, metro filan yaptılar. Gerçi her an bir parçası kopup kafamızı koparabilir ama o kadar da olur artık pic.twitter.com/rT2dJyXF3l — harunkaranfilci (@harunkaranfilci) 27 июля 2017 г.

5. Порывы ветра были такой силы, что град, натурально, заносило в помещения.

#yağmur Ne yapsalar boş göklerden gelen bir karar var Rabbim esirgesin pic.twitter.com/PlOc0YpgrQ — yavuz (@yavuzalpreis) 27 июля 2017 г.

6. А некоторые двери превращались в гигантские вентиляторы.

7. В Стамбуле вчера можно было снимать фильм-катастрофу. Без декораций.

I was stranded in a cab in Ulus as a raging hail storm hit Istanbul. #yagmur #istanbuldayağmur pic.twitter.com/qM6VPZokud — Mohamed Taha (@Mo_Taha1) 27 июля 2017 г.

8. Разумеется, вся эта вода, пролившаяся и просыпавшаяся с неба, потом начала искать себе выход.

9. Самое трагичное происшествие — в порту башенный кран упал на бочки с топливом и вызвал пожар. Вот момент падения и начала пожара.

10. Но кое-кто проявил настоящий героизм. Все котики должны быть спасены!

11. Вид затопленных 20-минутным штормом улиц впечатляет. Досталось автолюбителям :(.

12. В общественном транспорте тоже было довольно тяжко.

Yolcular şoföre can yeleği soruyor. Kazlıçeşmedeyiz pic.twitter.com/ulkpvHpx4H — Sinem Uğurlu (@csinemugurlu) 27 июля 2017 г.

13. Но рано или поздно все плохое заканчивается и уступает место радуге.