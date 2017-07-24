24.07.2017
11:27
 

ВИДЕО: Как китайские модели делают сотни снимков в день для онлайн-магазинов одежды

Новости
Если ты — модель и позируешь для онлайн-магазина в Китае, тебе надо работать быстро. ОЧЕНЬ БЫСТРО.
ВИДЕО: Как китайские модели делают сотни снимков в день для онлайн-магазинов одежды
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В Сети достаточно видео, на которых показан процесс фотосъемки для Taobao, китайского аналога Amazon. Фотограф постоянно снимает, а модель самостоятельно и очень быстро меняет позы. Частота "ритма" — примерно две позы в секунду или 30 разных положений тела за 15 секунд.
Кадр из видео

Как пишет Chinadaily, некоторые модели, работающие для Taobao, за день успевают "примерить" до 150 нарядов и принимают до 700 поз. На смену платьев у них уходит одна минута, еще 10 минут — на обед. Но такая работа очень хорошо оплачивается — привлекательная, востребованная и способная работать в таком ритме модель за съемочный день зарабатывает до 1500 долларов США.

Ну а лучшие кадры потом оказываются в интернет-магазине:


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