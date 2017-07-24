ВИДЕО: Как китайские модели делают сотни снимков в день для онлайн-магазинов одежды

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В Сети достаточно видео, на которых показан процесс фотосъемки для Taobao, китайского аналога Amazon. Фотограф постоянно снимает, а модель самостоятельно и очень быстро меняет позы. Частота "ритма" — примерно две позы в секунду или 30 разных положений тела за 15 секунд.

Кадр из видео