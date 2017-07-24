ВИДЕО: Как китайские модели делают сотни снимков в день для онлайн-магазинов одежды
Если ты — модель и позируешь для онлайн-магазина в Китае, тебе надо работать быстро. ОЧЕНЬ БЫСТРО.
Как пишет Chinadaily, некоторые модели, работающие для Taobao, за день успевают "примерить" до 150 нарядов и принимают до 700 поз. На смену платьев у них уходит одна минута, еще 10 минут — на обед. Но такая работа очень хорошо оплачивается — привлекательная, востребованная и способная работать в таком ритме модель за съемочный день зарабатывает до 1500 долларов США.
Ну а лучшие кадры потом оказываются в интернет-магазине:
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