02.08.2017
15:10
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ВИДЕО: Корреспондента НТВ избили в прямом эфире с празднования дня ВДВ

Новости
Все, что тебе хотелось знать про празднование дня ВДВ в России — в 30-секундном видео. Это отрывок из записи прямого включения из московского парка Горького во время сюжета о праздновании дня ВДВ. В кадре — корреспондент Никита Развозжаев. В то время, как он рассыпался в комплиментах воздушно-десантным войскам, в кадр влез некий прохожий. Когда корреспондент попытался утихомирить мужчину, бросив ему "помолчите, пожалуйста", то получил удар кулаком в лицо и гневно-матерную отповедь.
ВИДЕО: Корреспондента НТВ избили в прямом эфире с празднования дня ВДВ
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ОСТОРОЖНО: мужчина в ролике обильно использует специальные термины ВДВ, которые не предназначены для детских, женских и начальственных ушей. Проще говоря — там ненормативная лексика.
Кадр из видео

 
Ieteikt
Никто кроме них. 35 россиянок, которые в День ВДВ показали ВСЁ Никто кроме них. 35 россиянок, которые в День ВДВ показали ВСЁ   (3)
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