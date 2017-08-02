ВИДЕО: Корреспондента НТВ избили в прямом эфире с празднования дня ВДВ

Все, что тебе хотелось знать про празднование дня ВДВ в России — в 30-секундном видео. Это отрывок из записи прямого включения из московского парка Горького во время сюжета о праздновании дня ВДВ. В кадре — корреспондент Никита Развозжаев. В то время, как он рассыпался в комплиментах воздушно-десантным войскам, в кадр влез некий прохожий. Когда корреспондент попытался утихомирить мужчину, бросив ему "помолчите, пожалуйста", то получил удар кулаком в лицо и гневно-матерную отповедь.