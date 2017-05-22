ВИДЕО: Морской лев затащил девочку под воду (с ней все хорошо)
Это был обычный воскресный вечер в небольшом канадском городке Стивенсон. Люди собирались на причале на берегу океана, чтобы отдохнуть и посмотреть на морских животных, которые приплывали туда, привлеченные перспективой доступной еды.
1. Люди начали кидать им еду, в том числе и вот этому морскому льву.
Michael Fujiwara/BuzzFeed
2. Поймав кем-то брошенный хлеб, морской лев выпрыгнул из воды, чем удивил девочку, которая стояла у причала. Она и ее окружение засмеялись.
Michael Fujiwara/BuzzFeed
3. Девочка села на край и всего несколько секунд спустя морской лев выпрыгнул, схватил ее за платье и утащил за собой в воду. Фудживара прыгнул вперед и закричал "О, боже мой!".
Michael Fujiwara/BuzzFeed
4. Вот так это выглядит при замедленной съемке.
Michael Fujiwara/BuzzFeed
5. Мужчина, который скорее всего был дедушкой девочки, немедленно прыгнул в воду и вытащил ее на поверхность. Шокированная семья просто сбежала с причала.
Michael Fujiwara/BuzzFeed
6. По словам Фудивары, который сопроводил девочку и убедился, что она была в состоянии шока, но физически не пострадала, ничего подобного он раньше никогда не видел. "Люди обычно подходят слишком быстро и не представляют, что дикие животные, хоть и выглядят мило, но вообще-то опасны", — сказал он. А вот Эндрю Тайтс, директор Лаборатории по исследованию морских млекопитающих в Британской Колумбии, заявил CBC News, что морской лев скорее всего решил, что платье девочки — это еда. По его словам, дикие животные обычно не агрессивны по отношению к человеку. Тем ни менее, администрация порта поместила табличку, призывающую не кормить морских львов.
Michael Fujiwara/BuzzFeed
7. Не знаем. Как по нам, морской лев все хорошо распланировал и давно задумал свой коварный план.
Michael Fujiwara/BuzzFeed