ВИДЕО: Морской лев затащил девочку под воду (с ней все хорошо)

Это был обычный воскресный вечер в небольшом канадском городке Стивенсон. Люди собирались на причале на берегу океана, чтобы отдохнуть и посмотреть на морских животных, которые приплывали туда, привлеченные перспективой доступной еды.