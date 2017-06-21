TECHLIFE
WOMAN
ZOOКЛУБ
ЕДА
ДОМ
ЗДОРОВЬЕ
САД
TCHK
ТУРГИД
SHOWTIME
TV
ПОГОДА
РЕПОРТЕР
СПОРТ
TOBOOK
ZAVE
Среда, 21 июня 2017 года
DELFI
О проекте
Реклама
Контакты
Точно, чётко, коротко
Tchk.lv
Новости
Наука и техника
Дизайн
История
Фотопроекты
Топ
Все темы
Skats.lv
21.06.2017
12:23
ВИДЕО о превращении ржавого ножа в "клинок мечты" за день посмотрели 4,2 млн. человек
Новости
То ли потому, что в кадре есть котик. То ли потому, что парень купил но на Amazon.com всего за три доллара. То ли ролик просто гипнотизирует.
1
Смотри, и делай выводы!
DELFI
Ieteikt
В США снимали "Пикник на обочине". После мясорубки осталось только... ФОТО И ВИДЕО
(1)
ВИДЕО: Подросток съехал с водной горки с нарушением всех законов физики и…
(2)
ВИДЕО: Морской лев затащил девочку под воду (с ней все хорошо)
(2)
#SVETKAKANDIDAT. Видео с кандидатом в депутаты в Даугавпилсе взорвет твой бюллетень
(20)
Кассир уровня "Бог". ВИДЕО о чудо-работнике АЗС за сутки посмотрели 2 млн. раз
(1)
ВИДЕО: В пустыне поставили ведро с водой — и смотри, кто пришел напиться!
(2)
ВИДЕО с вертолетом, летающим с "выключенным" двигателем, за день посмотрели 1 млн раз
ВИДЕО о том, как не потерять машину на парковке, за сутки посмотрели 1,035 млн человек
(1)
Добавить комментарий
Зарегистрированные
(0)
Комментировать
Комментировать могут только зарегистрированные пользователи!
Опубликовать
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с
правилами
Транслит
Читать комментарии
Читать комментарии
Самые интересные, красивые, актуальные фотографии. Что происходит в мире и Латвии? В спорте, музыке, науке и технике? Всё это к нам. Точно, четко, коротко!
Понятно... я больше не хочу это видеть!
Tchk.lv
Новости
Наука и техника
Дизайн
История
Фотопроекты
Топ
Все темы
Skats.lv
DELFI
О проекте
Реклама
Контакты