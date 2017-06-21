21.06.2017
12:23
 

ВИДЕО о превращении ржавого ножа в "клинок мечты" за день посмотрели 4,2 млн. человек

Новости
То ли потому, что в кадре есть котик. То ли потому, что парень купил но на Amazon.com всего за три доллара. То ли ролик просто гипнотизирует.
ВИДЕО о превращении ржавого ножа в "клинок мечты" за день посмотрели 4,2 млн. человек
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Смотри, и делай выводы!
DELFI

 
Ieteikt
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Понятно... я больше не хочу это видеть!