TECHLIFE
WOMAN
ZOOКЛУБ
ЕДА
ДОМ
ЗДОРОВЬЕ
САД
TCHK
ТУРГИД
SHOWTIME
TV
ПОГОДА
РЕПОРТЕР
СПОРТ
TOBOOK
ZAVE
Понедельник, 23 января 2017 года
DELFI
О проекте
Реклама
Контакты
Точно, чётко, коротко
Tchk.lv
Новости
Наука и техника
Дизайн
История
Фотопроекты
Топ
Все темы
Skats.lv
23.01.2017
13:00
ВИДЕО о том, как не потерять машину на парковке, за сутки посмотрели 1,035 млн человек
Новости
Посмотри и ты. Нет, серьезно — посмотри, даже если у тебя нет машины. Или есть, но ты никогда не теряешь ее на парковке.
1
Нам в этом видео больше всего понравились комментарии к нему. В частности, люди предлагают автору сделать видео о том, как прятать трупы в багажнике, сетуют на то, что у них на районе это "приспособление" бы в момент угнали, а также предлагают всем-всем следовать этому совету и тогда машину точно будет найти легче простого (на самом деле наоборот)! От себя предложим не останавливаться только на парковке и ездить так всегда — хоть веселее будет этой хмурой балтийской зимой.
Кадр из видео
Ieteikt
Лови идею: 20 японских "лайфхаков", которые надо срочно внедрить в нашу жизнь
Н — Нестандарт. 19 вещей, которые используют так, как тебе не приходило в голову
(1)
10 советов по уходу за авто человека, который проехал на Volvo целых 5 000 000 км
(3)
Первые шаги к похудению: советы 10 людей, которые сбросили больше 20 кг
(2)
Добавить комментарий
Зарегистрированные
(0)
Комментировать
Комментировать могут только зарегистрированные пользователи!
Опубликовать
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с
правилами
Транслит
Читать комментарии
Читать комментарии
Самые интересные, красивые, актуальные фотографии. Что происходит в мире и Латвии? В спорте, музыке, науке и технике? Всё это к нам. Точно, четко, коротко!
Понятно... я больше не хочу это видеть!
Tchk.lv
Новости
Наука и техника
Дизайн
История
Фотопроекты
Топ
Все темы
Skats.lv
DELFI
О проекте
Реклама
Контакты