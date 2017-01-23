ВИДЕО о том, как не потерять машину на парковке, за сутки посмотрели 1,035 млн человек

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Нам в этом видео больше всего понравились комментарии к нему. В частности, люди предлагают автору сделать видео о том, как прятать трупы в багажнике, сетуют на то, что у них на районе это "приспособление" бы в момент угнали, а также предлагают всем-всем следовать этому совету и тогда машину точно будет найти легче простого (на самом деле наоборот)! От себя предложим не останавливаться только на парковке и ездить так всегда — хоть веселее будет этой хмурой балтийской зимой.

Кадр из видео