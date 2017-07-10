ВИДЕО: Российское "Нашествие" утонуло в грязи, наш Positivus ждет то же самое
В минувшие выходные в России (в Тверской области) проходил знаменитый музыкальный фестиваль "Нашествие". Его символом в этом году стала непролазная грязь, в которой фестиваль буквально утонул. Правда, посетителей это не особо испугало — на фестиваль приехали более 200 000 человек.
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Сегодня на парковке было так😰 И мне очень жаль людей, которые вчера, не успев заехать, вынуждены два дня думать, как выбираться отсюда😒 Многие не уехали вовремя и не уедут в ближайшее время. Такое случается, да. Но группа #louna сказала на пресс-конференции, что даже фестивали в Англии проходят в такой же грязи, поэтому придётся смириться, ребят🤗 #нашествие #нашествие2017 #гпл
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