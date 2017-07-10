ВИДЕО: Российское "Нашествие" утонуло в грязи, наш Positivus ждет то же самое

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Проблема в том, что грязь навалилась на фестиваль внезапно — из-за дождей. Видишь ли, законы физики не обманешь — если в одном месте топчутся десятки тысяч человек, они очень быстро вытаптывают все, что там растет, а потом… потом идет земля. Мокрая земля + топчущиеся ноги = грязь. Учитывая нашу чудную "летнюю" погоду в этом году, ты теперь знаешь, к чему готовиться при поездке на Positivus в грядущие выходные, верно?

alyonder/Instagram