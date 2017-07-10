10.07.2017
09:58
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ВИДЕО: Российское "Нашествие" утонуло в грязи, наш Positivus ждет тоже самое

Новости
В минувшие выходные в России (в Тверской области) проходил знаменитый музыкальный фестиваль "Нашествие". Его символом в этом году стала непролазная грязь, в которой фестиваль буквально утонул. Правда, посетителей это не особо испугало — на фестиваль приехали более 200 тыс. человек.
ВИДЕО: Российское "Нашествие" утонуло в грязи, наш Positivus ждет тоже самое
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Проблема в том, что грязь навалилась на фестиваль внезапно — из-за дождей. Видишь ли, законы физики не обманешь — если в одном месте топчутся десятки тысяч человек, они очень быстро вытаптывают все, что там растет, а потом… потом идет земля. Мокрая земля + топчущиеся ноги = грязь. Учитывая нашу чудную "летнюю" погоду в этом году, ты теперь знаешь, к чему готовиться при поездке на Positivus в грядущие выходные, верно?
alyonder/Instagram

1.

Лица нашествия #нашествие #главноеприключениегода #нашествие2017

A post shared by Eugene Nikitin (@nikitineugene) on Jul 8, 2017 at 11:11am PDT

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Сядут усе! #нашествие2017 #нашествие

A post shared by Южный (@yujnyj) on Jul 8, 2017 at 10:43am PDT

8.

#нашествие #говношествие #говномесы #яхуею

A post shared by Иван Ерохин (@x0tta6b14) on Jul 8, 2017 at 10:57am PDT

9.

#нашествие #главноеприключениеГода#

A post shared by Marinanana1488 (@marinanana1488) on Jul 8, 2017 at 10:27am PDT

10.

Нас смешали с грязью на #нашествие

A post shared by VÍNØ (@vino4v) on Jul 8, 2017 at 9:58am PDT

11.

Хватит выкладывать гадости пр #нашествие

A post shared by Дмитрий Морошкин (@ghnome) on Jul 8, 2017 at 10:47am PDT

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Понятно... я больше не хочу это видеть!