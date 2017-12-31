ВИДЕО: Топ-10 старых (и лучших) новогодних мультфильмов

На дворе 31 декабря и пока взрослые с друзьями отправились в баню, детей надо чем-то занять. Например, старыми добрыми новогодними мультфильмами!
1. Чудесный, пластилиновый и очень смешной мультик Татарского, про то, как мужичок, которому всего было маловато, ходил за елочкой. Жена его уж послала так послала...
2. Восьмой выпуск "Ну, погоди!" — новогодний. Специально для него была написана "Песня Деда Мороза и Снегурочки", которую многие знают наизусть.
3. "Новогодняя сказка" — добрая сказка про чудище-снежище, которое защищает лес от шума от гама и от всякого лиха. Все в лесу были уверены, что чудище злое и вредное, и только одна маленькая девочка не побоялась и подружилась с чудищем, да еще и пригласила его на елочку в школу.
4. "Дед Мороз и серый волк" — мультик о том, как серый Волк переодевшись Дедом Морозом вместе с вредной, но смешной вороной украли зайчат. Но Дед Мороз объявив в лесу тревогу, догнал Волка, отнял зайчат и отдал их счастливым родителям. Теперь у них опять четыре сыночка и лапочка дочка. А Дед Мороз с Снегурочкой и Снеговиком поспешили на Новогоднюю Елку.
5. "Зима в Простоквашино" порадует и взрослых (постарше), и детей. Шарик и Матроскин поссорились и не разговаривают, фигвамы друг другу рисуют. Почтальон Печкин пытается их помирить, но дело это трудное и дорогостоящее. Ну а папа и Дядя Федор собираются на Новый год в Простоквашино. У мамы же совсем другие планы: она участвует в "Голубом огоньке"...
6. "Дед Мороз и лето" — мультфильм о Дедушке Морозе, который всю жизнь видел только зиму, Новый год и дарил подарки. А все рассказывали ему о том, как хорошо летом. Поэтому у Деда Мороза появилась мечта — повидать лето. Охладел он к зиме, взяла его зеленая тоска, и решил дед поехать посмотреть на лето...
7. "Двенадцать месяцев" — знаменитая сказка о том, как братья-месяцы помогли доброй девочке достать зимой подснежники. Одним, холодным, зимним, январским вечером, когда люди сидят дома и греются у печки, прислушиваясь к треску поленьев, злая мачеха отправила свою падчерицу в лес, чтобы та набрала корзину подснежников, дабы угодить капризу глупой принцессы. И бедной девочке пришлось исполнить наказ мачехи..
8. "Щелкунчик" — замечательный мультфильм по мотивам одноименной сказки Гофмана и балета Чайковского. О том как у короля и королевы родился первенец, всех пригласили на праздник, а злую колдунью мышь забыли. Не простила она им этого и заколдовала весь дворец, а наследника превратила в щелкунчика. Сказка о том как доброта и любовь помогли одолеть чары злой колдуньи.
9. Мультфильм по мотивам сказки Андерсена о бесконечно преданной любви, готовой покорить любые стихии и преодолеть любые расстояния. Знаменитый японский аниматор Хаяо Миядзаки назвал его одной из своих любимых картин.
10. "Снеговик Почтовик" — новогодняя сказка о снеговике, который помог зверям победить волка и организовать в лесу новогодний праздник.