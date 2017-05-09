09.05.2017
13:19
 

ВИДЕО: В пустыне поставили ведро с водой — и смотри, кто пришел напиться!

Новости
Более 1,2 млн. человек за три дня посмотрели видео, на котором видно — кто именно и как пьет воду из ведра, оставленного в условной пустыне.
ВИДЕО: В пустыне поставили ведро с водой — и смотри, кто пришел напиться!
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Кстати, пчелы, если верить автору ролика, были спасены.
Кадр из видео

 
Ieteikt
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