ВИДЕО: Веселые песенки чирлидерш из КНДР — главная интернет-сенсация Игр-2018

1. Вот так, например, они болели на соревнованиях по шорт-треку. Это песня "Приятно познакомиться", которая обычно исполняется во время культурных обменов между двумя Кореями.

North Korean cheering squad is a well polished hype machine, getting a good reception from the crowd at short track speed skating pic.twitter.com/QWfXQsayz3— Kim Brunhuber (@kimbrunhuber) 10 февраля 2018 г.

2. А это их выступление во время женского хоккейного матча со Швейцарией. То, что любимая команда (объединенная сборных двух Корей) проиграла со счетом 0:8, девушек не расстроило.

At the women's ice hockey at the PyeongChang Winter Olympics, North Koreans cheer: Go for it, go for it, our players, go for it! pic.twitter.com/ELTt4T7VXn— Anna Fifield (@annafifield) 10 февраля 2018 г.

3. Есть зрители и игроки, нет никого — не важно.

North Korean cheering squad's first song "반갑습니다 Nice to meet you" pic.twitter.com/JSi29R8r6u— Sohee Kim (@soheefication) 10 февраля 2018 г.

4. А это песня "Весна в моем родном городе". Не про весну, конечно, а про борцов за освобождение Кореи, которые бежали в Маньчжурию и Китай во время японской оккупации.