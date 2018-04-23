23.04.2018
14:50
 

ВИЗУАЛИЗИРОВАНО: 20 ярких объектов, "живущих" в очень глубоком космосе

Новости
Мы уже не раз выкладывали фотографии космоса, но по-настоящему яркими они бывают редко. А вот рисунки… да тут практически ничего не сдерживает полет фантазии художников! При этом прелесть этих рисунков в том, что все они были предоставлены агентству Reuters американским НАСА и другими космическими и околокосмическими агентствами. Так что совсем-совсем оторванными от реальности и безумными их не назовешь. Скорее, наоборот — художники визуализируют то, что не в силах передать наши телескопы. Надо будет позже слетать и проверить, насколько они были правы.
ВИЗУАЛИЗИРОВАНО: 20 ярких объектов, "живущих" в очень глубоком космосе
1
Материя "засасывается" в сверхмассивную черную дыру.
Reuters/Scanpix/LETA


ВИЗУАЛИЗИРОВАНО: 20 ярких объектов, "живущих" в очень глубоком космосе
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Закат на супер-земле Gliese 667 Cc. По оценкам ученым только во Млечном пути есть 10 миллиардов подобных миров, вращающихся вокруг красных карликов.
Reuters/Scanpix/LETA


ВИЗУАЛИЗИРОВАНО: 20 ярких объектов, "живущих" в очень глубоком космосе
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Визуализация некоторых планет и звезд, открытых с помощью космического телескопа "Кеплер". Всего он открыл более 1200 планет за пределами нашей Солнечной системы. На девяти из них с большой долей вероятности есть условия для зарождения жизни.
Reuters/Scanpix/LETA


ВИЗУАЛИЗИРОВАНО: 20 ярких объектов, "живущих" в очень глубоком космосе
4
Концепт, демонстрирующий пролет орбитальной станции "Кассини" мимо луны Сатурна под названием Энцелад с целью изучения струй гейзеров, которые извергаются на поверхности луны в районе южного полярного региона. Гигантские струи пара и льда взлетают на сверхзвуковых скоростях и дают ученым основание подозревать, что под поверхностью Энцелада скрыты большие запасы воды, в которых могут жить микроорганизмы.
Reuters/Scanpix/LETA


ВИЗУАЛИЗИРОВАНО: 20 ярких объектов, "живущих" в очень глубоком космосе
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Планета под названием OGLE-2005-BLG-390Lb вращается вокруг красной звезды массой в пять раз меньше Земли и находится от нас на расстоянии около 20 тыс. световых лет.
Reuters/Scanpix/LETA


ВИЗУАЛИЗИРОВАНО: 20 ярких объектов, "живущих" в очень глубоком космосе
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Холодная необитаемая планета Кеплер-16б с двумя звездами. Масса бОльшей звезды, карлика К, составляет 69% от массы нашего Солнца, а меньшая звезда, красный карлик, в пять раз меньше Солнца.
Reuters/Scanpix/LETA


ВИЗУАЛИЗИРОВАНО: 20 ярких объектов, "живущих" в очень глубоком космосе
7
Вид на поверхность планеты Проксима, вращающейся вокруг красного карлика Проксима Центавра, ближайшей к Солнечной системе звезды.
Reuters/Scanpix/LETA


ВИЗУАЛИЗИРОВАНО: 20 ярких объектов, "живущих" в очень глубоком космосе
8
Воображаемый вид на три планеты, вращающиеся вокруг ультра-холодного карлика в 40 световых годах от Земли.
Reuters/Scanpix/LETA


ВИЗУАЛИЗИРОВАНО: 20 ярких объектов, "живущих" в очень глубоком космосе
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Молодая солнечная система, вмещающая столько пара, что содержащейся в нем жидкости хватило бы на то, чтобы наполнить все океаны Земли пять раз. Находится в нашем Млечном пути в созвездии Персей где-то в тысячи световых годах от Земли.
Reuters/Scanpix/LETA


ВИЗУАЛИЗИРОВАНО: 20 ярких объектов, "живущих" в очень глубоком космосе
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Седна, планетоподобный транснептуновый объект, вращающийся вокруг Нептуна с частотой раз в 11500 земных лет. Наиболее удаленный объект в Солнечной системе и его открытие привело к появлению целого ряда новых вопросов, ответы на которые могут дать информацию о происхождении и ранних стадиях эволюции Солнечной системы.
Reuters/Scanpix/LETA


ВИЗУАЛИЗИРОВАНО: 20 ярких объектов, "живущих" в очень глубоком космосе
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Последовательность моментов спуска "Гюйгенса" — автоматической станции, доставленной к Сатурну орбитальной станцией "Кассини". Гюйгенс" — первый космический аппарат, который совершил мягкую посадку во Внешней Солнечной системе.
Reuters/Scanpix/LETA


ВИЗУАЛИЗИРОВАНО: 20 ярких объектов, "живущих" в очень глубоком космосе
12
Планета размером с Юпитер проходит мимо своей звезды. Это явление называется "прохождение" или "астрономический транзит" и приводит к кратковременному уменьшению яркости звезды на несколько процентов.
Reuters/Scanpix/LETA


ВИЗУАЛИЗИРОВАНО: 20 ярких объектов, "живущих" в очень глубоком космосе
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Кеплер-22б, самая похожая на Землю планета из всех, что мы до сих пор открыли. Находится в 600 световых годах от нас. Есть очень высокая вероятность того, что на ее поверхности есть нужная для зарождения жизни вода.
Reuters/Scanpix/LETA


ВИЗУАЛИЗИРОВАНО: 20 ярких объектов, "живущих" в очень глубоком космосе
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Звезда V838 Mon, которая в январе 2002 года безмерно удивила ученых внезапным расширением, которое на короткий миг сделала ее самой яркой звездой во всем Млечном пути. После чего она так же внезапно уменьшилась. Ранее подобное явление земные ученые не наблюдали.
Reuters/Scanpix/LETA


ВИЗУАЛИЗИРОВАНО: 20 ярких объектов, "живущих" в очень глубоком космосе
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Кеплер-11, похожая на Солнце звезда, вокруг которой вращаются шесть планет. Иногда две или — как на рисунке — даже три планеты одновременно выполняют астрономический транзит.
Reuters/Scanpix/LETA


ВИЗУАЛИЗИРОВАНО: 20 ярких объектов, "живущих" в очень глубоком космосе
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Супермассивная черная дыра, чья масса превышает массу Солнца в миллионы миллиардов раз. Диск вокруг центра состоит из пыли и газа, "спылесошенных" со всей галактики благодаря силе притяжения дыры. Столб энергетических частиц, выходящий из черной дыры, вызван, вероятно, энергией вращения самой дыры.
Reuters/Scanpix/LETA


ВИЗУАЛИЗИРОВАНО: 20 ярких объектов, "живущих" в очень глубоком космосе
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Экзопланета, размер которой больше Земли в шесть раз, вращается вокруг звезды малой массы на орбите, радиус которой 1/20 от орбиты Земли. У звезды есть две звезды-компаньона, видимые в верхней части рисунка.
Reuters/Scanpix/LETA


ВИЗУАЛИЗИРОВАНО: 20 ярких объектов, "живущих" в очень глубоком космосе
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Вращающаяся вокруг двойной звезды планета Кеплер-16б, первая планета про которую мы точно знаем, что она вращается вокруг двойной звезды. Ее поверхность газообразна и явно непригодна для жизни.
Reuters/Scanpix/LETA


ВИЗУАЛИЗИРОВАНО: 20 ярких объектов, "живущих" в очень глубоком космосе
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Галактика, известная по каталожному имени z8_GND_5296. Свет из галактики идет до нас около 1,3 млрд. лет. Телескопы "Хаббла" и обсерватории Кека, которые засекли галактику почти одновременно, "увидели" ее в инфракрасном свете.
Reuters/Scanpix/LETA


ВИЗУАЛИЗИРОВАНО: 20 ярких объектов, "живущих" в очень глубоком космосе
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Вспышка на магнетаре — намагниченной нейтронной звезде.
Reuters/Scanpix/LETA
 
Ieteikt
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Понятно... я больше не хочу это видеть!