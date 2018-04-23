ВИЗУАЛИЗИРОВАНО: 20 ярких объектов, "живущих" в очень глубоком космосе

Мы уже не раз выкладывали фотографии космоса, но по-настоящему яркими они бывают редко. А вот рисунки… да тут практически ничего не сдерживает полет фантазии художников! При этом прелесть этих рисунков в том, что все они были предоставлены агентству Reuters американским НАСА и другими космическими и околокосмическими агентствами. Так что совсем-совсем оторванными от реальности и безумными их не назовешь. Скорее, наоборот — художники визуализируют то, что не в силах передать наши телескопы. Надо будет позже слетать и проверить, насколько они были правы.