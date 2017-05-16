Владелец "перса" доверил его парикмахеру, и спустя час получил на руки… ЭТО

Иногда владельцы котов решают их постричь. Иногда в процессе стрижки что-то идет не так. Иногда — все идет совсем не так, и на выходе получается не котик, а его пародия на самого себя.