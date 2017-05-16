16.05.2017
14:07
 

Владелец "перса" доверил его парикмахеру, и спустя час получил на руки… ЭТО

Новости котики
Иногда владельцы котов решают их постричь. Иногда в процессе стрижки что-то идет не так. Иногда — все идет совсем не так, и на выходе получается не котик, а его пародия на самого себя.
Владелец "перса" доверил его парикмахеру, и спустя час получил на руки… ЭТО
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Именно это случилось с Джин-Джином, "персом", который поневоле стал натуральным "котохипстером".
DELFI

1. Вообще обычно он выглядит вот так. Пушист, как наша жизнь.

2. Но после последнего неудачного визита к парикмахеру он внезапно стал похож на какого-то хипстера.

3. По словам хозяйки, сначала она очень расстроилась, но потом все же не смогла удержаться от смеха.

4. Сам кот к новой стрижке отнесся философски. Мол, с кем не бывает.

5. А вот интернет откликнулся "фотожабами".

6. И некоторые из них весьма забавны.

 
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Понятно... я больше не хочу это видеть!