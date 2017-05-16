Владелец "перса" доверил его парикмахеру, и спустя час получил на руки… ЭТО
Иногда владельцы котов решают их постричь. Иногда в процессе стрижки что-то идет не так. Иногда — все идет совсем не так, и на выходе получается не котик, а его пародия на самого себя.
1. Вообще обычно он выглядит вот так. Пушист, как наша жизнь.
2. Но после последнего неудачного визита к парикмахеру он внезапно стал похож на какого-то хипстера.
3. По словам хозяйки, сначала она очень расстроилась, но потом все же не смогла удержаться от смеха.
4. Сам кот к новой стрижке отнесся философски. Мол, с кем не бывает.
5. А вот интернет откликнулся "фотожабами".
6. И некоторые из них весьма забавны.