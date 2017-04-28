Во Франции нашли автосалон-призрак с брошенными "Жигулями" 1990-х годов

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Известно, что официально "Лада" поставляла машины во Францию с 1980-х и закончила в 2008-м. Сейчас официально продукцию АвтоВАЗА в Западной Европе можно купить только в Германии, откуда она "в серую" ввозится в другие страны. Особенно популярны, кстати, "Нивы" — дешевые и "вездеходные".