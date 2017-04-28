28.04.2017
16:58
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Во Франции нашли автосалон-призрак с брошенными "Жигулями" 1990-х годов

Новости
Загадочное место, полное легенд советско-российского автопрома, намедни обнаружил во Франции, в окрестностях городка Макон, уроженец Тольятти Илья Карасаев. Обнаружил и выложил фотографии у себя в Facebook, подписав их следующим образом: "Проезжая сегодня в окрестности французского городка Mâcon, на востоке Франции , наткнулся на заброшенный автосалон LADA, неработающий уже наверное с 90-х. Внутри и снаружи ржавеют брошенные и никому не нужные модели российского автопрома".
Во Франции нашли автосалон-призрак с брошенными "Жигулями" 1990-х годов
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Этот пост за несколько дней разлетелся по интернету, вызвав самые горячие дискуссии.
Ilia Karasev/Facebook


Во Франции нашли автосалон-призрак с брошенными "Жигулями" 1990-х годов
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Главная претензия к автору: машины хоть и старые ("Девятки" на так называемом "коротком крыле"? Вау!), но при этом явно не новые. Не похоже, что бы это был именно автосалон.
Ilia Karasev/Facebook


Во Франции нашли автосалон-призрак с брошенными "Жигулями" 1990-х годов
3
Ржавые корыта какие-то.
Ilia Karasev/Facebook


Во Франции нашли автосалон-призрак с брошенными "Жигулями" 1990-х годов
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Больше похоже на шрот.
Ilia Karasev/Facebook


Во Франции нашли автосалон-призрак с брошенными "Жигулями" 1990-х годов
5
Да и "европейские" номера появились сильно позже 1990-х.
Ilia Karasev/Facebook


Во Франции нашли автосалон-призрак с брошенными "Жигулями" 1990-х годов
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Другой блоггер, Александр Беленький, провел свое мини-расследование. Ну да, не вставая со стула. Вот так это место выглядело в 2013 году — совсем не заброшенное, стоят новые "Нивы".
Александр Беленький/LiveJournal


Во Франции нашли автосалон-призрак с брошенными "Жигулями" 1990-х годов
7
А вот в 2011 году оно было, пожалуй, еще даже более заброшенным, чем сейчас.
Александр Беленький/LiveJournal


Во Франции нашли автосалон-призрак с брошенными "Жигулями" 1990-х годов
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Известно, что официально "Лада" поставляла машины во Францию с 1980-х и закончила в 2008-м. Сейчас официально продукцию АвтоВАЗА в Западной Европе можно купить только в Германии, откуда она "в серую" ввозится в другие страны. Особенно популярны, кстати, "Нивы" — дешевые и "вездеходные".
Ilia Karasev/Facebook


Во Франции нашли автосалон-призрак с брошенными "Жигулями" 1990-х годов
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Ну а во Франции, салоны LADA выглядят вот так. Ок, по крайней мере — один салон.
Ilia Karasev/Facebook
 
Ieteikt
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Самые интересные, красивые, актуальные фотографии. Что происходит в мире и Латвии? В спорте, музыке, науке и технике? Всё это к нам. Точно, четко, коротко!
Понятно... я больше не хочу это видеть!