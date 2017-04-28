Во Франции нашли автосалон-призрак с брошенными "Жигулями" 1990-х годов
Загадочное место, полное легенд советско-российского автопрома, намедни обнаружил во Франции, в окрестностях городка Макон, уроженец Тольятти Илья Карасаев. Обнаружил и выложил фотографии у себя в Facebook, подписав их следующим образом: "Проезжая сегодня в окрестности французского городка Mâcon, на востоке Франции , наткнулся на заброшенный автосалон LADA, неработающий уже наверное с 90-х. Внутри и снаружи ржавеют брошенные и никому не нужные модели российского автопрома".