19.07.2017
14:03
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Восемь паранормальных ФОТО, от которых волосы встают дыбом даже на пальцах ног

Новости
Некоторые вещи невозможно объяснить "глюком при проявке" или "фотошопом"…. Особенно если фотография сделана в эпоху, когда "Фотошопа" еще и не было, а ретушь была делом трудоемким и требующим особых навыков.
Восемь паранормальных ФОТО, от которых волосы встают дыбом даже на пальцах ног
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Не смотреть в темноте. Не смотреть в одиночестве. Не смотреть впечатлительным людям. Мы предупредили!
DELFI

1. Эта фотография была сделана в 1972 году. Просто четыре гостя на свадьбе, ничего необычного. Вот только что это за нога за ногами мужчины в черном?


paranormal360.co.uk

Посмотри на эти маленькие ботиночки!

Этой ночью ты не уснешь.

2. Что это за рука на плече у мужчины в темном свитере? "Я парень в центре на фото и я признаюсь честно — это не моя рука", — пишет нынешний владелец фотографии, сделанной в его детстве.


reddit.com

3. Эта фотография была сделана в больнице в Боливии. Точно в момент, когда открылись двери вызванного компанией лифта. Вот только внутри никого не было. Ну, в реальной жизни.


reddit.com

4. "Семейное фото 1930 года, сделано в Новой Зеландии. Найдите призрачную женщину. Моя тетя видела ее пару раз, когда росла там в 1960-70-х. У своей кровати. Она была одета в белое платье с лифом с черным поясом и темными волосами, уложенными в узел", — пишет владелец этого фото. Призрачную фигуру на фото сложно разглядеть с первого раза, но увидев ее (подсказка — она стоит позади всех, у нее очень худые руки), "развидеть" уже невозможно.


reddit.com

5. Семейное фото, сделанное в 1950-х годах. Две женщины у стола, на коленях дети, на столе горят свечи. Ничто в их позах и выражении лиц (особенно — детей) не свидетельствует о том, что они видят то же, что и ты.


ligotti.net

6. Эту не отбрасывающую тень демоническую фигуру на кровати больного якобы запечатлела система видеонаблюдения в больнице. Пациент вскоре умер. У нас, впрочем, один вопрос — а видео-то где?!


godlikeproductions.com

7. "Я вырос в маленьком городке, затерянном в горах. Несколько лет назад у нас сносили старую начальную школу. Один парень, которого знает моя мама, ходил там и делал фотографии на телефон. Когда он скачал фото на компьютер, на одном из снимков было это. Я не верю в подобные вещи от слова "совсем". Но одновременно я и не знаю, как объяснить эту фотографию, поскольку уверен, что в моей деревне никто не умеет "фотошопить" снимки", — пишет нынешний владелец фотографии.


reddit.com

8. "Эта фотография сделана в 1943 году в венгерском городке Капосфюред. На фото моя мама, фотографирует отец. На фоне стоит маленькая девочка без лица, без рук. Как призрак или демон", — пишет владелец оригинальной фотографии.


paranormal360.co.uk

И на всякий случай прикладывает снимок оригинала.

 
Ieteikt
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Самые интересные, красивые, актуальные фотографии. Что происходит в мире и Латвии? В спорте, музыке, науке и технике? Всё это к нам. Точно, четко, коротко!
Понятно... я больше не хочу это видеть!