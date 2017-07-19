Восемь паранормальных ФОТО, от которых волосы встают дыбом даже на пальцах ног

Некоторые вещи невозможно объяснить "глюком при проявке" или "фотошопом"…. Особенно если фотография сделана в эпоху, когда "Фотошопа" еще и не было, а ретушь была делом трудоемким и требующим особых навыков.