25.08.2017
16:04
 

Вот чем на кухне занимаются овощи и фрукты-экстремалы, когда их никто не видит

Новости
Французский фотограф Бенуа Жамме зарабатывает на жизнь фотографией и дизайном, находя вдохновение в том, что творит полезные для людей вещи. А в свободное время…
Вот чем на кухне занимаются овощи и фрукты-экстремалы, когда их никто не видит
1
В свободное время он поглядывает за тем, что происходит на кухне. Происходят там удивительные, прямо скажем, вещи. Бананы катаются по скалкам.
Benoit Jammes


Вот чем на кухне занимаются овощи и фрукты-экстремалы, когда их никто не видит
2
Веселая картошка бесстрашно прыгает через консерванты.
Benoit Jammes


Вот чем на кухне занимаются овощи и фрукты-экстремалы, когда их никто не видит
3
Апельсин артистично трюкачит на краю воронки.
Benoit Jammes


Вот чем на кухне занимаются овощи и фрукты-экстремалы, когда их никто не видит
4
Яблоко нарезает круги по краю посуды.
Benoit Jammes


Вот чем на кухне занимаются овощи и фрукты-экстремалы, когда их никто не видит
5
Яйцо рискует свалиться и свариться.
Benoit Jammes


Вот чем на кухне занимаются овощи и фрукты-экстремалы, когда их никто не видит
6
А другое яблоко опровергает законы физики.
Benoit Jammes


Вот чем на кухне занимаются овощи и фрукты-экстремалы, когда их никто не видит
7
Киви смело парит над острыми предметами.
Benoit Jammes


Вот чем на кухне занимаются овощи и фрукты-экстремалы, когда их никто не видит
8
Ну а лимон-меланхолик залез в бутылку.
Benoit Jammes


Вот чем на кухне занимаются овощи и фрукты-экстремалы, когда их никто не видит
9
Это все очень опасные трюки и не всегда они заканчиваются хорошо.
Benoit Jammes


Вот чем на кухне занимаются овощи и фрукты-экстремалы, когда их никто не видит
10
Не показывай этот пост своим овощам и фруктам - пусть не пытаются повторить это дома!
Benoit Jammes
 
Ieteikt
Добавить комментарий
Комментировать
Комментировать могут только зарегистрированные пользователи!
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии
Самые интересные, красивые, актуальные фотографии. Что происходит в мире и Латвии? В спорте, музыке, науке и технике? Всё это к нам. Точно, четко, коротко!
Понятно... я больше не хочу это видеть!