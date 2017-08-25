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Skats.lv
25.08.2017
16:04
Вот чем на кухне занимаются овощи и фрукты-экстремалы, когда их никто не видит
Новости
Французский фотограф Бенуа Жамме зарабатывает на жизнь фотографией и дизайном, находя вдохновение в том, что творит полезные для людей вещи. А в свободное время…
1
В свободное время он поглядывает за тем, что происходит на кухне. Происходят там удивительные, прямо скажем, вещи. Бананы катаются по скалкам.
Benoit Jammes
2
Веселая картошка бесстрашно прыгает через консерванты.
Benoit Jammes
3
Апельсин артистично трюкачит на краю воронки.
Benoit Jammes
4
Яблоко нарезает круги по краю посуды.
Benoit Jammes
5
Яйцо рискует свалиться и свариться.
Benoit Jammes
6
А другое яблоко опровергает законы физики.
Benoit Jammes
7
Киви смело парит над острыми предметами.
Benoit Jammes
8
Ну а лимон-меланхолик залез в бутылку.
Benoit Jammes
9
Это все очень опасные трюки и не всегда они заканчиваются хорошо.
Benoit Jammes
10
Не показывай этот пост своим овощам и фруктам - пусть не пытаются повторить это дома!
Benoit Jammes
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Самые интересные, красивые, актуальные фотографии. Что происходит в мире и Латвии? В спорте, музыке, науке и технике? Всё это к нам. Точно, четко, коротко!
Понятно... я больше не хочу это видеть!
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