Вот чем на кухне занимаются овощи и фрукты-экстремалы, когда их никто не видит

Французский фотограф Бенуа Жамме зарабатывает на жизнь фотографией и дизайном, находя вдохновение в том, что творит полезные для людей вещи. А в свободное время…