26.02.2018
10:15
 

Вредная инструкция: Что делать, если коллега попросила присмотреть за ее цветком?

Новости
Когда некая женщина попросила своего коллегу-айтишника присмотреть за филодендроном, она явно не представляла о том, какие приключения ожидают ее любимое растение.
Вредная инструкция: Что делать, если коллега попросила присмотреть за ее цветком?
1
Время для кофе! Он выглядит так, словно его мучает жажда.
CreaminFreeman/Reddit


Вредная инструкция: Что делать, если коллега попросила присмотреть за ее цветком?
2
Просто болтаем о том, о сем.
CreaminFreeman/Reddit


Вредная инструкция: Что делать, если коллега попросила присмотреть за ее цветком?
3
Перед прогулкой (и после кофе)...
CreaminFreeman/Reddit


Вредная инструкция: Что делать, если коллега попросила присмотреть за ее цветком?
4
Прогулка в парке.
CreaminFreeman/Reddit


Вредная инструкция: Что делать, если коллега попросила присмотреть за ее цветком?
5
Там же.
CreaminFreeman/Reddit


Вредная инструкция: Что делать, если коллега попросила присмотреть за ее цветком?
6
Титаник!
CreaminFreeman/Reddit


Вредная инструкция: Что делать, если коллега попросила присмотреть за ее цветком?
7
Гуляем.
CreaminFreeman/Reddit


Вредная инструкция: Что делать, если коллега попросила присмотреть за ее цветком?
8
Немного достопримечательностей.
CreaminFreeman/Reddit


Вредная инструкция: Что делать, если коллега попросила присмотреть за ее цветком?
9
Филодендроны — никудышние водители.
CreaminFreeman/Reddit


Вредная инструкция: Что делать, если коллега попросила присмотреть за ее цветком?
10
На учебу тоже вместе.
CreaminFreeman/Reddit


Вредная инструкция: Что делать, если коллега попросила присмотреть за ее цветком?
11
Встреча с HR-менеджером.
CreaminFreeman/Reddit


Вредная инструкция: Что делать, если коллега попросила присмотреть за ее цветком?
12
Немного офисных войн.
CreaminFreeman/Reddit


Вредная инструкция: Что делать, если коллега попросила присмотреть за ее цветком?
13
И сражений на лазерных мечах.
CreaminFreeman/Reddit


Вредная инструкция: Что делать, если коллега попросила присмотреть за ее цветком?
14
Работа над презентацией.
CreaminFreeman/Reddit


Вредная инструкция: Что делать, если коллега попросила присмотреть за ее цветком?
15
Презентация! Филодендрон помогает листать слайды.
CreaminFreeman/Reddit


Вредная инструкция: Что делать, если коллега попросила присмотреть за ее цветком?
16
Повышение! Растение теперь дерево.
CreaminFreeman/Reddit


Вредная инструкция: Что делать, если коллега попросила присмотреть за ее цветком?
17
Снова дома. Время подумать о наших приключениях!
CreaminFreeman/Reddit
 
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