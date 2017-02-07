07.02.2017
18:38
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"Я свободен"! Появились первые фотографии с отдыха Барака Обамы на райских островах

Новости
Когда Барак Обама месяц назад перестал быть президентом США, он собрал в охапку семью и уехал на Карибские острова — на курорт, принадлежащий британскому миллиардеру сэру Ричарду Бренсону. Фото самого курорта (роскошно!) ты можешь посмотреть здесь, ну а сейчас мы покажем фото самого Обамы. Агентство Reuters честно предупреждает, что не знает, когда именно были сделаны эти фотографии, потому что их ему предоставила Virgin Group Бренсона. Где-то в январе. Примерно.
"Я свободен"! Появились первые фотографии с отдыха Барака Обамы на райских островах
1
Кого ты видишь на этом фото? Ты видишь человека, которому больше не надо каждый день принимать решения, касающиеся сотен миллионов людей!
Reuters/Scanpix


"Я свободен"! Появились первые фотографии с отдыха Барака Обамы на райских островах
2
Попробовал бы Ричард Бренсон так подушить Обаму, когда тот был президентом. Даром, что сэр — охрана Обамы быстро бы объяснила, что и как. Впрочем, охранять экс-президента теперь все равно будут до конца жизни. Только не так строго.
Reuters/Scanpix


"Я свободен"! Появились первые фотографии с отдыха Барака Обамы на райских островах
3
Вот она — свобода!
Reuters/Scanpix


"Я свободен"! Появились первые фотографии с отдыха Барака Обамы на райских островах
4
И теплый океан.
Reuters/Scanpix
 
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Самые интересные, красивые, актуальные фотографии. Что происходит в мире и Латвии? В спорте, музыке, науке и технике? Всё это к нам. Точно, четко, коротко!
Понятно... я больше не хочу это видеть!