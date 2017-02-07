"Я свободен"! Появились первые фотографии с отдыха Барака Обамы на райских островах
Когда Барак Обама месяц назад перестал быть президентом США, он собрал в охапку семью и уехал на Карибские острова — на курорт, принадлежащий британскому миллиардеру сэру Ричарду Бренсону. Фото самого курорта (роскошно!) ты можешь посмотреть здесь, ну а сейчас мы покажем фото самого Обамы. Агентство Reuters честно предупреждает, что не знает, когда именно были сделаны эти фотографии, потому что их ему предоставила Virgin Group Бренсона. Где-то в январе. Примерно.