"Я свободен"! Появились первые фотографии с отдыха Барака Обамы на райских островах

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Попробовал бы Ричард Бренсон так подушить Обаму, когда тот был президентом. Даром, что сэр — охрана Обамы быстро бы объяснила, что и как. Впрочем, охранять экс-президента теперь все равно будут до конца жизни. Только не так строго.

Reuters/Scanpix