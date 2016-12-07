YouTube-2016: Топ-10 самых "вирусных" роликов 2016 года по версии самого YouTube

Намедни Google представила топ-10 самых популярных видео ушедшего года. Это последний шанс увидеть то, над чем весь год смеялась и грустила вся планета!
1. Не будем тянуть кота за хвост — на первом месте певица Адель в шоу Джеймса Кордена на канале CBS. Потому что — где ты еще увидишь, как Адель читает рэп?! Настоятельно рекомендуем включить английские субтитры, ибо у Адель очень своеобразный акцент.
2. Если бы этот ролик, вызывающий у разных людей самые разные чувства (от любви до ненависти) сразу выложили на YouTube, а не в Facebook, просмотров у него было бы гораздо больше. Но, что сделано, то сделано. Второе место!
3. Что внутри "погремушки" гремучей змеи? Посмотри видео, и узнаешь — как сделали почти 60 млн. человек.
4. Многие бренды делают короткие фильмы. Не все короткие фильмы брендов люди добровольно смотрят более 57 млн. раз. Кстати, пока мы про Nike… ты в курсе, что название произносится "Найки", а не "Найк"?!
5. 12-летняя Грейс Вандервол буквально взорвала все интернеты минувшим летом, когда безальтернативно победила на американском шоу "America's Got Talent". Девочка уже подписала контракт с Columbia Records и выпустила первый сингл… берегись, Тейлор Свифт!
6. Dude Perfect — милая "компашка чудиков", которая делает очень даже прикольные ролики (да, мы рекомендуем их канал). Но в топ-10 попало только одно их творение, в котором они кидают бутылки с водой так, чтобы они приземлялись ровно на донышко… или крышку. И не пытайся повторить это дома — тут работают эксперты.
7. На седьмом месте видео, пользователь которого запретил его просмотр в нашей стране. Ну, ок, тогда мы запретим показ этого видео на нашем сайте и перейдем к пункту номер восемь.
8. Тем более что на восьмом месте Джон Оливер издевается над Дональдом Трампом! Издевается в феврале, когда перспектива, что Дональд Трамп станет президентом, казалась ненаучной фантастикой.
9. Каково это — лететь первым классом из Нью-Йорка в Дубай? Билетик, кстати, стоит всего 21 тыс. долларов США.
10. Семья убедила девушку, которой только что под сильным наркозом удалили зуб мудрости (и она явно не совсем ясно соображала) в том, что наступил настоящий зомби-апокалипсис! Жестокая, но очень смешная шутка. Если у тебя есть сестра — ты знаешь, что делать!