Законам природы вопреки: Топ-10 доказательств того, что коты — это жидкость
Жидкость, это — кот!. То есть, прости, это "вещество, находящееся в жидком агрегатном состоянии, занимающем промежуточное положение между твердым и газообразным состояниями". Ну, да, мы и говорим — кот.
1. Принял форму коробки.
2. Квадратной коробки.
3. Налился в стакан.
4. Вытек из крана вместе с водой.
6. "Только попробуй мною посуду помыть!"
7. Жидкость в чистом виде!
8. Просочился.
9. Заполонил плане... аквариум.
10. Агрегатное состояние: жидкость.