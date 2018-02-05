Законам природы вопреки: Топ-10 доказательств того, что коты — это жидкость

Жидкость, это — кот!. То есть, прости, это "вещество, находящееся в жидком агрегатном состоянии, занимающем промежуточное положение между твердым и газообразным состояниями". Ну, да, мы и говорим — кот.