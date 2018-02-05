05.02.2018
10:50
 

Законам природы вопреки: Топ-10 доказательств того, что коты — это жидкость

Новости котики
Жидкость, это — кот!. То есть, прости, это "вещество, находящееся в жидком агрегатном состоянии, занимающем промежуточное положение между твердым и газообразным состояниями". Ну, да, мы и говорим — кот.
Законам природы вопреки: Топ-10 доказательств того, что коты — это жидкость
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Итак, внимание; газообразно-жидкие коты!
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1. Принял форму коробки.

2. Квадратной коробки.

3. Налился в стакан.

4. Вытек из крана вместе с водой.

6. "Только попробуй мною посуду помыть!"

7. Жидкость в чистом виде!

8. Просочился.

9. Заполонил плане... аквариум.

10. Агрегатное состояние: жидкость.

 
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