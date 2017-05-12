12.05.2017
10:31
 

Замедленное ВИДЕО: Что будет, если прыгнуть на батут с 1000 взведенных мышеловок

Новости
И нет, прыгнула не маленькая мышка, а очень даже крупный мужчина. Так что ни одно живое существо, которое было бы жалко, при съемке видео не пострадало.
Замедленное ВИДЕО: Что будет, если прыгнуть на батут с 1000 взведенных мышеловок
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Да, даже сам Дэн из The Slow Mo Guys (он, собственно, и прыгал) — особо не пострадал. Ну, подумаешь, одна мышеловка поймала его волосы. Но выглядит все равно прикольно. Сам прыжок на видео на 1:38, если ты хочешь просто посмотреть момент.
Кадр из видео

 
Ieteikt
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