Замедленное ВИДЕО: Что будет, если прыгнуть на батут с 1000 взведенных мышеловок

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Да, даже сам Дэн из The Slow Mo Guys (он, собственно, и прыгал) — особо не пострадал. Ну, подумаешь, одна мышеловка поймала его волосы. Но выглядит все равно прикольно. Сам прыжок на видео на 1:38, если ты хочешь просто посмотреть момент.

Кадр из видео