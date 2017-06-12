Жизнь в гробу. 12 фото, после которых "хрущеба" покажется тебе дворцом

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Город называется "Гонконг", и хотя он считается очень богатым и успешным, далеко не каждому его жителю везет жить в нормальной квартире. Есть класс людей, которые живут в, как они их называют, "гробах". Это квартирки, если тут уместно это слово, площадью не более 4 кв. метров.

Benny Lam/SoCO/Vida Press