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Skats.lv
12.06.2017
10:28
Жизнь в гробу. 12 фото, после которых "хрущеба" покажется тебе дворцом
Новости
По привычке жалуешься на маленькую жилплощадь? Понимаем… Но есть в мире богатый город, в котором примерно 100 тыс. человек живут в гораздо более стесненных условиях.
1
Город называется "Гонконг", и хотя он считается очень богатым и успешным, далеко не каждому его жителю везет жить в нормальной квартире. Есть класс людей, которые живут в, как они их называют, "гробах". Это квартирки, если тут уместно это слово, площадью не более 4 кв. метров.
Benny Lam/SoCO/Vida Press
2
У кого жилье 10 "квадратов", тот живет в "клетках". В такой квартире проживают семьями.
Benny Lam/SoCO/Vida Press
3
Фотографии сделаны по заказу Общества за организацию комьюнити Гонконга. Общество существует на пожертвование частных лиц и церквей, работает с начала 1970-х годов и занимается проблемами беднейших горожан.
Benny Lam/SoCO/Vida Press
4
Муниципального жилья в Гонконге очень мало, за ним стоят в очереди годами.
Benny Lam/SoCO/Vida Press
5
При этом арендная плата в самых простых вменяемых квартирах в городе — порядка 70 евро за кв. метр в месяц. Возьмем какую-нибудь квартирку в 35 "квадратов" — и получим почти 2500 евро в месяц арендной платы. Даже в Гонконге не все могут себе такое позволить.
Benny Lam/SoCO/Vida Press
6
Самый маленький "гроб", найденный правозащитниками в Гонконге, был площадью всего 2,6 кв. метра.
Benny Lam/SoCO/Vida Press
7
Жалуешься на "совмещенный санузел", имея в виду ванную и туалет? Как тебе кухня и туалет в одном флаконе?!
Benny Lam/SoCO/Vida Press
8
Впечатляет?
Benny Lam/SoCO/Vida Press
9
Но жить в таком жилье в одиночестве — еще куда ни шло. Мы с трудом представляем, как там живут семьями.
Benny Lam/SoCO/Vida Press
10
Не говоря уже про то, что все эти трущобы буквально напичканы людьми и снаружи выглядят вот так.
Benny Lam/SoCO/Vida Press
11
Эти фото можно долго рассматривать — столько на них всего.
Benny Lam/SoCO/Vida Press
12
Но жить в таких условиях… нет, спасибо.
Benny Lam/SoCO/Vida Press
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Самые интересные, красивые, актуальные фотографии. Что происходит в мире и Латвии? В спорте, музыке, науке и технике? Всё это к нам. Точно, четко, коротко!
Понятно... я больше не хочу это видеть!
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