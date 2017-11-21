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21.11.2017
15:21
Жутко? Красиво! Жадный лес проглотил заброшенный китайский городок (ФОТО)
Новости
На одном из островов архипелага Чжоушань в дельте реки Янцзы существует заброшенный рыбацкий городок, который за несколько лет полностью поглотила зелень.
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Фотограф из Китая по имени Джейн Кин побывала в этом завораживающем месте и запечатлела все на свою камеру.
weibo.com
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Специалисты говорят, что зелень достаточно быстро поглотила заброшенный городок из-за высокой влаги и отличных условий для произрастания вьющегося кустарника.
weibo.com
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Специалисты, как всегда, портят всю романтику и мистику ситуации, ведь это поистине чарующее зрелище не требует никаких объяснений, этим нужно просто любоваться!
weibo.com
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Можно, например, представить себе, как выглядел бы мир, если бы все люди резко исчезли после какой-то катастрофы, или вируса. Жутко, но красиво!
weibo.com
Ieteikt
ФОТО. Тайна заброшенного и "захваченного" рыбой торгового центра
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ФОТО: Прогулка по тайной парижской железной дороге, заброшенной с 1934 года
Во Франции нашли автосалон-призрак с брошенными "Жигулями" 1990-х годов
(3)
Думаешь — это простой заброшенный вагон нашего RVR? Но стой, подойди поближе!
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Понятно... я больше не хочу это видеть!
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