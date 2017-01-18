Жутко жить не запретишь: 13 зданий, в которых могли бы жить настоящие злодеи
Если ты — настоящий злодей или злодейка, то у нас для тебя хорошие новости: в мире уже построено немало зданий, в которых ты можешь устроить свой дом или офис. Когда начнешь претворять в жизнь планы по захвату мира, имей это в виду и сразу начинай с главного!
1. Бузлуджа, Болгария.
2. Здание мэрии в американской Филадельфии.
3. MahaNakhon, Бангкок, Таиланд.
4. Торговый центр Polygone Riviera, Франция.
5. Музей Риверсайд в Глазго, Великобритания.
Targn Pleiades
6. Католическая церковь в венгерском Паксе.
7. Здание бывшего Исследовательского института экспериментальной медицины в Берлине. Да, мы знаем, о чем ты думаешь. Мы думаем об этом же.
8. Офис и дата-центр шведского провайдера Bahnhof, устроенный в бывшем бомбоубежище в Стокгольме.
Albert France-Lanord (A)rchitects