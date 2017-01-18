Жутко жить не запретишь: 13 зданий, в которых могли бы жить настоящие злодеи

Если ты — настоящий злодей или злодейка, то у нас для тебя хорошие новости: в мире уже построено немало зданий, в которых ты можешь устроить свой дом или офис. Когда начнешь претворять в жизнь планы по захвату мира, имей это в виду и сразу начинай с главного!