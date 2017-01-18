18.01.2017
17:11
 

Жутко жить не запретишь: 13 зданий, в которых могли бы жить настоящие злодеи

Новости
Если ты — настоящий злодей или злодейка, то у нас для тебя хорошие новости: в мире уже построено немало зданий, в которых ты можешь устроить свой дом или офис. Когда начнешь претворять в жизнь планы по захвату мира, имей это в виду и сразу начинай с главного!
Жутко жить не запретишь: 13 зданий, в которых могли бы жить настоящие злодеи
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Конечно, не все из них в идеальном состоянии, но какой же ты суперзлодей, если не можешь в новом жилище ремонт сделать!
DELFI

1. Бузлуджа, Болгария.


Nikon Morris

2. Здание мэрии в американской Филадельфии.


James Losey

3. MahaNakhon, Бангкок, Таиланд.


Jackrit Singhanutta

4. Торговый центр Polygone Riviera, Франция.


polygone-riviera.fr

5. Музей Риверсайд в Глазго, Великобритания.


Targn Pleiades

6. Католическая церковь в венгерском Паксе.


Sitkei Gabor

7. Здание бывшего Исследовательского института экспериментальной медицины в Берлине. Да, мы знаем, о чем ты думаешь. Мы думаем об этом же.


Barrie Leach

8. Офис и дата-центр шведского провайдера Bahnhof, устроенный в бывшем бомбоубежище в Стокгольме.


Albert France-Lanord (A)rchitects

9. Форт "Император Александр I" в Санкт-Петербурге.


Flappytowel

10. Dc Tower I, Вена, Австрия.


imgur.com

11. Клермон-Ферранский собор во Франции.


commons.wikimedia.org

12. Национальная библиотека в Минске.


Acornsoftware

13. Хадльгримскиркья, Рейкьявик, Исландия.


Daniel Williams

 
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Самые интересные, красивые, актуальные фотографии. Что происходит в мире и Латвии? В спорте, музыке, науке и технике? Всё это к нам. Точно, четко, коротко!
Понятно... я больше не хочу это видеть!