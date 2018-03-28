Злобные милахи. 16 крошечных, милых и очень злых зверюшек
Такие маленькие, а уже злые! Впрочем, размер злости не помеха, а "милота" не отменяет того факта, что существо в состоянии испытывать негативные эмоции.
1. Этот кролик, которому не нравится быть пойманным. Кстати, если верить автору фото, то существо быстро отпустили.
ecstatic-motion.tumblr.com
2. Этот кот, который очень не хочет ехать к ветеринару.
Twitter: @BAMitstrey
3. Эта настоящая злая птица из игры Angry Birds.
raxo101
4. Эта собака, которая готова набить тебе лицо.
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5. Этот котенок, который задумал страшное.
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6. Эта золотая рыбка, которая не разделяет твое мнение о наполовину полном стакане.
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7. Этот кот, который сейчас ненавидит примерно все на свете.
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8. И этот, который явно не скоро забудет это унижение.
imgur.com
9. Этот совенок, явно очень злой даже несмотря на тот факт, что его спас человек.
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10. И этот ежака-подозревака.
imgur.com
11. Эта злая жаба, потому что ее обозвали лягушкой. Или наоборот.
instagram.com
12. Этот очередной герой Angry Birds.
imgur.com
13. Этот щенок, которого уже тошнит от того, что его называют "милашкой" и "алмазинкой".
i.imgur.com
14. Этот кот, который ЖДЕТ, что ты сделаешь еще только один шаг…
imgur.com
15. Этот комок ярости, похожий на лягушонка.
Captainmcfiesty
16. И этот котенок, который реально ненавидит арбузы.
i.imgur.com