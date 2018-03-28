28.03.2018
16:16
 

Злобные милахи. 16 крошечных, милых и очень злых зверюшек

Новости
Такие маленькие, а уже злые! Впрочем, размер злости не помеха, а "милота" не отменяет того факта, что существо в состоянии испытывать негативные эмоции.
Злобные милахи. 16 крошечных, милых и очень злых зверюшек
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Вот 16 милых и одновременно злых существ. Ну и что, что иногда эти эмоции приписываются животным человеком?
Cheesydude/Reddit, loloes41/Instagram, Imgur

1. Этот кролик, которому не нравится быть пойманным. Кстати, если верить автору фото, то существо быстро отпустили.


ecstatic-motion.tumblr.com

2. Этот кот, который очень не хочет ехать к ветеринару.

Twitter: @BAMitstrey

3. Эта настоящая злая птица из игры Angry Birds.


raxo101

4. Эта собака, которая готова набить тебе лицо.


imgur.com

5. Этот котенок, который задумал страшное.


imgur.com

6. Эта золотая рыбка, которая не разделяет твое мнение о наполовину полном стакане.


imgur.com

7. Этот кот, который сейчас ненавидит примерно все на свете.


imgur.com

8. И этот, который явно не скоро забудет это унижение.


imgur.com

9. Этот совенок, явно очень злой даже несмотря на тот факт, что его спас человек.


i.imgur.com

10. И этот ежака-подозревака.


imgur.com

11. Эта злая жаба, потому что ее обозвали лягушкой. Или наоборот.


instagram.com

12. Этот очередной герой Angry Birds.


imgur.com

13. Этот щенок, которого уже тошнит от того, что его называют "милашкой" и "алмазинкой".


i.imgur.com

14. Этот кот, который ЖДЕТ, что ты сделаешь еще только один шаг…


imgur.com

15. Этот комок ярости, похожий на лягушонка.


Captainmcfiesty

16. И этот котенок, который реально ненавидит арбузы.


i.imgur.com

 
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Понятно... я больше не хочу это видеть!