Зона поражения: что будет, если в Риге начнут падать атомные бомбы
Страх перед атомным оружием — один из самых мощных сдерживающих факторов в мире, не дающий крупным странам ввязаться в прямой военный конфликт друг с другом. Но насколько действительно страшно такое оружие? Нам этот вопрос показался не праздным, учитывая очередную напряженность в Сирии. Мы воспользовались проектом Nukemap, благодаря которому любой желающий может скинуть на свой город виртуальную ядерную бомбу любого размера — и увидеть сам.