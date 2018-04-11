11.04.2018
17:23
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Зона поражения: что будет, если в Риге начнут падать атомные бомбы

Новости
Страх перед атомным оружием — один из самых мощных сдерживающих факторов в мире, не дающий крупным странам ввязаться в прямой военный конфликт друг с другом. Но насколько действительно страшно такое оружие? Нам этот вопрос показался не праздным, учитывая очередную напряженность в Сирии. Мы воспользовались проектом Nukemap, благодаря которому любой желающий может скинуть на свой город виртуальную ядерную бомбу любого размера — и увидеть сам.
Зона поражения: что будет, если в Риге начнут падать атомные бомбы
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Вот так, например, выглядит эффект от падения на набережную 18 ноября "Малыша", первой в мире атомной бомбы, сброшенной 6 августа 1945 года на Хиросиму. Ее мощность — жалкие по современным меркам 15 килотонн. Яркий оранжевый кружок в центре здесь и далее — эффектный огненный шар, в котором моментально сгорит все. Вообще все.
Nukemap


Зона поражения: что будет, если в Риге начнут падать атомные бомбы
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Далее (маленький желтый кружок в центре) идет радиус очень мощной взрывной волны, которая почти наверняка уничтожит все, что есть на поверхности земли и мгновенно убьет всех людей. На фото — топорно сделанная бомба мощностью 100 килотонн. Примерно такую могли бы подорвать довольно продвинутые, но не имеющие доступа к военным арсеналам атомные террористы. Как видим, уцелеет большая часть Старого города.
Nukemap


Зона поражения: что будет, если в Риге начнут падать атомные бомбы
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Зеленый круг — радиоактивное поражение, которое убьет до 90% населения в течение нескольких недель. А если находиться ближе к центру и не получить лечение — смерть наступит в течение нескольких часов. На иллюстрации — эффект от попадания в Ригу советской/российской ракеты "Тополь" с боеголовкой мощностью 800 килотонн. Как видим, ничто живое тут не выживет.
Nukemap


Зона поражения: что будет, если в Риге начнут падать атомные бомбы
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Далее (на фото — большой, серый, доходящий до водохранилища) идет радиус "работы" в четыре раза менее мощной взрывной волны, которая уничтожит большинство жилых зданий и погубит много людей. Эффект зависит от типа строений и рельефа местности. Но надеяться выжить после падения на Ригу самой мощной американской атомной бомбы B-83 мощностью 1,2 мегатонны все равно наивно.
Nukemap


Зона поражения: что будет, если в Риге начнут падать атомные бомбы
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Последний "кружок", самый большой в данном случае — радиус поражения людей чрескожными термическими ожогами третьей степени, которые часто уничтожают нервную систему (и потому безболезненны) и ткани, что приводит к ампутациям и даже смерти, кому как повезет. На "фото" — радиус поражения экспериментальной и самой мощной из когда-либо испытываемых американской термоядерной бомбы Castle Bravo мощностью 15 мегатонн. Хорошо, что ее так и не поставили на вооружение!
Nukemap
 
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