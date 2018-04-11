Зона поражения: что будет, если в Риге начнут падать атомные бомбы

5

Последний "кружок", самый большой в данном случае — радиус поражения людей чрескожными термическими ожогами третьей степени, которые часто уничтожают нервную систему (и потому безболезненны) и ткани, что приводит к ампутациям и даже смерти, кому как повезет. На "фото" — радиус поражения экспериментальной и самой мощной из когда-либо испытываемых американской термоядерной бомбы Castle Bravo мощностью 15 мегатонн. Хорошо, что ее так и не поставили на вооружение!