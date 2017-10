ФОТО. Мама, дочка и еще раз дочка — в милой фотосерии в одинаковой одежке

Это началось как шутка, а превратилось в очень милую серию фотографий, на которых запечатлена мама Доминик и две ее дочки — 11-летния Амелия и 4-летния Пенни. Доминик ведет "Инстаграм" и блог, в которых есть не только такие снимки, но кадры из серии "All that is three" все же самые популярные — уж больно хороши!