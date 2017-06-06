Фотограф представил голодных детей героями — чтобы мы обратили на них внимание

Как ни странно, но летом голодных детей становится только больше — если во время учебного года многие из них могут бесплатно и гарантированно поесть хотя бы раз в день в школе, то во время школьных каникул этой возможности они лишаются. Так оно и у нас, и в США. Именно поэтому фотограф Бенджамин Вон Вонг вместе с одной американской благотворительной организацией решили обратить внимание на проблему. Но не жалостливыми просьбами, а очень креативным фотопроектом, в котором голодные дети представлены героями.