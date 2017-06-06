06.06.2017
16:41
 

Фотограф представил голодных детей героями — чтобы мы обратили на них внимание

Фотопроекты
Как ни странно, но летом голодных детей становится только больше — если во время учебного года многие из них могут бесплатно и гарантированно поесть хотя бы раз в день в школе, то во время школьных каникул этой возможности они лишаются. Так оно и у нас, и в США. Именно поэтому фотограф Бенджамин Вон Вонг вместе с одной американской благотворительной организацией решили обратить внимание на проблему. Но не жалостливыми просьбами, а очень креативным фотопроектом, в котором голодные дети представлены героями.
Фотограф представил голодных детей героями — чтобы мы обратили на них внимание
1
"Невыполнимая миссия" для голодного ребенка — украсть немного бекона из-под самого носа у поваров.
Benjamin Von Wong


Фотограф представил голодных детей героями — чтобы мы обратили на них внимание
2
Иногда голодным детям приходится становиться альпинистами, чтобы добыть из мусорных баков немного еды.
Benjamin Von Wong


Фотограф представил голодных детей героями — чтобы мы обратили на них внимание
3
Для многих голодных детей магазин — это поле битвы между пустым желудком и пустым кошельком.
Benjamin Von Wong


Фотограф представил голодных детей героями — чтобы мы обратили на них внимание
4
Для голодного ребенка найти что-то вкусненькое в месте, в котором не ожидал — это как найти клад.
Benjamin Von Wong


Фотограф представил голодных детей героями — чтобы мы обратили на них внимание
5
Когда еды так мало, каждый голодный ребенок будет защищать до последней капли крови то, что имеет.
Benjamin Von Wong

 
Ieteikt
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