13.03.2017
18:24
 

Литовский фотограф первым в мире сделал чудесные фотографии лошадей… снизу

Фотопроекты
Мы тебе уже показывали фото котиков в этом ракурсе литовца Андриуса Бурбы. На этот раз он пошел дальше и решил сделать такие же фотографии лошадей.
Литовский фотограф первым в мире сделал чудесные фотографии лошадей… снизу
1
Как ты позже увидишь на видео "Как мы это сделали", для съемки коняшек в таком ракурсе ему потребовалось вырыть трехметровую яму, вставить в нее настоящий рабочий кабинет, накрыть ее трехметровым стеклом и выводить лошадей на стекло, снимая их снизу.
Andrius Burba/Under-Horse
Литовский фотограф первым в мире сделал чудесные фотографии лошадей… снизу
2
"Если другие свои проекты я снимал в одиночку или с помощью одного человека, то здесь была задействована команда из 40 помощников", — говорит Андриус.
Andrius Burba/Under-Horse


Литовский фотограф первым в мире сделал чудесные фотографии лошадей… снизу
3
Помимо "котонизов", которые мы тебе показывали год назад, в активе Андриуса есть кролики и собаки. А планирует он так снять… тигров.
Undercats


Литовский фотограф первым в мире сделал чудесные фотографии лошадей… снизу
4
В процессе же съемки лошадей его команда столкнулась с массой трудностей, начиная с того, что лошадям пришлось изготовить и надевать специальные "тапочки" и заканчивая тем, что стекло то запотевало, то замерзало.
Andrius Burba/Under-Horse


Литовский фотограф первым в мире сделал чудесные фотографии лошадей… снизу
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Теперь на сайте проекта он продает принты с лошадями, снятыми снизу. Там же ты можешь увидеть больше таких фото. Ну а ниже — обещанное видео.
Andrius Burba/Under-Horse

 
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