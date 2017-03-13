Литовский фотограф первым в мире сделал чудесные фотографии лошадей… снизу

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Как ты позже увидишь на видео "Как мы это сделали", для съемки коняшек в таком ракурсе ему потребовалось вырыть трехметровую яму, вставить в нее настоящий рабочий кабинет, накрыть ее трехметровым стеклом и выводить лошадей на стекло, снимая их снизу.