13.01.2017
15:55
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Перед смертью не наешься? Что 17 приговоренных к казни заказали на "последний ужин"

Фотопроекты
Сегодня пятница 13-ое и мы чувствуем, что это число надо отметить чем-нибудь жутким. Ну, просто чтобы все гадости "увидели", что нам и так грустно — и не липли к нам до следующей "чертовой пятницы". А что может быть жутче, чем фотографии блюд, которые приговоренные к смертной казни люди заказали себе перед тем, как их лишили жизни? Отметим, что автор фото — фуд-фотограф Генри Хергривс. Он является противником смертной казни, которая в США разрешена еще в 31 штате. Эта серия фото — его рефлексия на проблему.
Перед смертью не наешься? Что 17 приговоренных к казни заказали на "последний ужин"
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Эрл Форрест (66), Миссури. Казнен в 2016 году за тройное убийство. Стейк, паста, фрукты, овощи, шоколадный пирог и молоко.
Henry Hargreaves


Перед смертью не наешься? Что 17 приговоренных к казни заказали на "последний ужин"
2
Виктор Фигуер (28), Айова. Казнен в 1963 году за похищение и убийство ребенка. Одна оливка с косточкой.
Henry Hargreaves


Перед смертью не наешься? Что 17 приговоренных к казни заказали на "последний ужин"
3
Джон Уэйн Гаси (52), Иллинойс. Казнен в 1994 году за 33 эпизода изнасилований и убийств. 12 жареных креветок, курица KFC, картофель фри и фунт клубники.
Henry Hargreaves


Перед смертью не наешься? Что 17 приговоренных к казни заказали на "последний ужин"
4
Тимоти Маквейт (33), Индиана. Казнен в 2001 году за 168(!) убийств. Две пинты мятного мороженого с шоколадной крошкой.
Henry Hargreaves


Перед смертью не наешься? Что 17 приговоренных к казни заказали на "последний ужин"
5
Рики Рей Ректор (42), Арканзас. Казнен в 1992 году за два убийства. Стейк, курица, вишневый лимонад Kool-Aid, пекановый пирог.
Henry Hargreaves


Перед смертью не наешься? Что 17 приговоренных к казни заказали на "последний ужин"
6
Стефан Андерсон (49), Калифорния. Казнен в 2002 году за кражи, разбойное нападение, семь убийств и побег из тюрьмы. Два бутерброда с сыром, пинта домашнего сыра, кукуруза, редис, персиковый пирог, мороженое с шоколадной крошкой.
Henry Hargreaves


Перед смертью не наешься? Что 17 приговоренных к казни заказали на "последний ужин"
7
Тед Банди (43), Флорида. Казнен в 1989 году за изнасилования, некрофилию, более 35 убийств и побег из тюрьмы. Отказался от права на особый ужин, поэтому получил стандартный: стейк, яйца, картофельные оладьи, хлеб с маслом и желе, молоко, сок.
Henry Hargreaves


Перед смертью не наешься? Что 17 приговоренных к казни заказали на "последний ужин"
8
Оскар Рэй Болин младший (53), Флорида. Казнен в 2016 году за три убийства. Стейк рибай, печеный картофель с маслом и сметаной, салат с огурцом и помидором, хлеб с чесноком, пирог с лимонным безе и Coca-Cola.
Henry Hargreaves


Перед смертью не наешься? Что 17 приговоренных к казни заказали на "последний ужин"
9
Стивен Фредерик Спирс (54), Джорджия. Казнен в 2016 году за убийство. Большая пицца с мясом.
Henry Hargreaves


Перед смертью не наешься? Что 17 приговоренных к казни заказали на "последний ужин"
10
Анхель Нивес Диаз (55), Флорида. Казнен в 2006 году за похищение, убийство, ограбление. Отказался как от особого, так и стандартного блюда.
Henry Hargreaves


Перед смертью не наешься? Что 17 приговоренных к казни заказали на "последний ужин"
11
Ронни Ли Гарднер (49), Юта. Казнен (через расстрел, что редкость в США) в 2010 году за ограбление, кражи, два убийства. Шейка лангуста, стейк, яблочный пирог, ванильное мороженое. Съедено за просмотром трилогии "Властелин колец".
Henry Hargreaves


Перед смертью не наешься? Что 17 приговоренных к казни заказали на "последний ужин"
12
Кристофер Брук (42), Алабама. Казнен в 2016 году за изнасилование и убийство. Два печенья с ореховой пастой и Dr. Pepper.
Henry Hargreaves


Перед смертью не наешься? Что 17 приговоренных к казни заказали на "последний ужин"
13
Брендон Джонс (72), Джорджия. Казнен в 2016 году за убийство. Отказался от особого блюда, получил стандартное: курица, рис, брюква, сезонные овощи, бобы, хлебный пудинг и фруктовый пунш.
Henry Hargreaves


Перед смертью не наешься? Что 17 приговоренных к казни заказали на "последний ужин"
14
Аллен Ли "Крошка" Дэвис (54), Флорида. Казнен в 1999 году за ограбление и тройное убийство. Шейка лобстера, жаренная картошка, полфунта устриц, шесть унций жаренных моллюсков, чесночный хлеб, корневое пиво A&W.
Henry Hargreaves


Перед смертью не наешься? Что 17 приговоренных к казни заказали на "последний ужин"
15
Тереза Льюис (41), Вирджиния. Казнена в 2010 году за соучастие в убийстве и ограблении. Жареная курица, горох с маслом, яблочный пирожок, Dr. Pepper.
Henry Hargreaves


Перед смертью не наешься? Что 17 приговоренных к казни заказали на "последний ужин"
16
Фердинандо Никола Сассо (36) и Барталомео Ванзетти (39), Массачусетс. Казнены в 1927 году за убийства. Суп, мясо, тосты, чай. В 1977 году власти заново открыли дело, посчитав, что доказательства вины были неубедительными. Дело до сих пор не закрыто.
Henry Hargreaves


Перед смертью не наешься? Что 17 приговоренных к казни заказали на "последний ужин"
17
Ронни Тредгилл (40), Техас. Казнен в 2014 году за убийство. Печеная курица, пюре, овощи, хлеб, чай, пунш — то же, что и всем заключенным, поскольку в 2011 году в Техасе отказались от практики предоставления приговоренным к смерти особой еды перед казнью. Во многих других штатах в последние годы сокращают стоимость еды (не более 40 долларов в Флориде) и вводят другие ограничения. Например, блюдо должно быть не настолько сложным, чтобы его нельзя было приготовить на тюремной кухне.
Henry Hargreaves
 
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Самые интересные, красивые, актуальные фотографии. Что происходит в мире и Латвии? В спорте, музыке, науке и технике? Всё это к нам. Точно, четко, коротко!
Понятно... я больше не хочу это видеть!