Перед смертью не наешься? Что 17 приговоренных к казни заказали на "последний ужин"

Сегодня пятница 13-ое и мы чувствуем, что это число надо отметить чем-нибудь жутким. Ну, просто чтобы все гадости "увидели", что нам и так грустно — и не липли к нам до следующей "чертовой пятницы". А что может быть жутче, чем фотографии блюд, которые приговоренные к смертной казни люди заказали себе перед тем, как их лишили жизни? Отметим, что автор фото — фуд-фотограф Генри Хергривс. Он является противником смертной казни, которая в США разрешена еще в 31 штате. Эта серия фото — его рефлексия на проблему.