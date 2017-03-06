Смотри под ноги! 11 портретов бродячих котов авторства 19-летнего литовского фотографа

Тебе доводилось их видеть, не раз и не два. Но обращать внимание? Увольте! А вот 19-летний литовец Габриэлиус Кхитерер — обратил.