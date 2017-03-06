06.03.2017
15:06
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Смотри под ноги! 11 портретов бродячих котов авторства 19-летнего литовского фотографа

Фотопроекты котики
Тебе доводилось их видеть, не раз и не два. Но обращать внимание? Увольте! А вот 19-летний литовец Габриэлиус Кхитерер — обратил.
Смотри под ноги! 11 портретов бродячих котов авторства 19-летнего литовского фотографа
1
По его словам, первые фото бродячих котов у своего дома он сделал еще в прошлом году. Сделал и забыл.
DELFI
Смотри под ноги! 11 портретов бродячих котов авторства 19-летнего литовского фотографа
2
Вот он сам, кстати.
Elizabeta Khiterer via Ga


Смотри под ноги! 11 портретов бродячих котов авторства 19-летнего литовского фотографа
3
А потом нашел и посмотрел на фото по-новому.
Gabriel Khiterer/Facebook


Смотри под ноги! 11 портретов бродячих котов авторства 19-летнего литовского фотографа
4
"Я понял, что бродячие коты выглядят действительно интересно, не как обычные милые домашние зверюшки".
Gabriel Khiterer/Facebook


Смотри под ноги! 11 портретов бродячих котов авторства 19-летнего литовского фотографа
5
У них определенно есть характер, подчас весьма сложный.
Gabriel Khiterer/Facebook


Смотри под ноги! 11 портретов бродячих котов авторства 19-летнего литовского фотографа
6
И харзима дикого животного.
Gabriel Khiterer/Facebook


Смотри под ноги! 11 портретов бродячих котов авторства 19-летнего литовского фотографа
7
"Я начал целенаправленно искать бродячих котов и после двух месяцев прогулок по Вильнюсу, я их нашел", — продолжает фотограф.
Gabriel Khiterer/Facebook


Смотри под ноги! 11 портретов бродячих котов авторства 19-летнего литовского фотографа
8
И выложил в своем "Фейсбуке", на который теперь просто обязан подписаться каждый, кто смотрел на эти фото.
Gabriel Khiterer/Facebook


Смотри под ноги! 11 портретов бродячих котов авторства 19-летнего литовского фотографа
9
Ну а мы оставляем тебя с котами.
Gabriel Khiterer/Facebook


Смотри под ноги! 11 портретов бродячих котов авторства 19-летнего литовского фотографа
10
Gabriel Khiterer/Facebook


Смотри под ноги! 11 портретов бродячих котов авторства 19-летнего литовского фотографа
11
Gabriel Khiterer/Facebook


Смотри под ноги! 11 портретов бродячих котов авторства 19-летнего литовского фотографа
12
Gabriel Khiterer/Facebook


Смотри под ноги! 11 портретов бродячих котов авторства 19-летнего литовского фотографа
13
Gabriel Khiterer/Facebook
 
Ieteikt
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Самые интересные, красивые, актуальные фотографии. Что происходит в мире и Латвии? В спорте, музыке, науке и технике? Всё это к нам. Точно, четко, коротко!
Понятно... я больше не хочу это видеть!