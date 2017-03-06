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Skats.lv
06.03.2017
15:06
1
Смотри под ноги! 11 портретов бродячих котов авторства 19-летнего литовского фотографа
Фотопроекты
котики
Тебе доводилось их видеть, не раз и не два. Но обращать внимание? Увольте! А вот 19-летний литовец Габриэлиус Кхитерер — обратил.
1
По его словам, первые фото бродячих котов у своего дома он сделал еще в прошлом году. Сделал и забыл.
DELFI
2
Вот он сам, кстати.
Elizabeta Khiterer
via
Ga
3
А потом нашел и посмотрел на фото по-новому.
Gabriel Khiterer/Facebook
4
"Я понял, что бродячие коты выглядят действительно интересно, не как обычные милые домашние зверюшки".
Gabriel Khiterer/Facebook
5
У них определенно есть характер, подчас весьма сложный.
Gabriel Khiterer/Facebook
6
И харзима дикого животного.
Gabriel Khiterer/Facebook
7
"Я начал целенаправленно искать бродячих котов и после двух месяцев прогулок по Вильнюсу, я их нашел", — продолжает фотограф.
Gabriel Khiterer/Facebook
8
И выложил
в своем "Фейсбуке"
, на который теперь просто обязан подписаться каждый, кто смотрел на эти фото.
Gabriel Khiterer/Facebook
9
Ну а мы оставляем тебя с котами.
Gabriel Khiterer/Facebook
10
Gabriel Khiterer/Facebook
11
Gabriel Khiterer/Facebook
12
Gabriel Khiterer/Facebook
13
Gabriel Khiterer/Facebook
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Самые интересные, красивые, актуальные фотографии. Что происходит в мире и Латвии? В спорте, музыке, науке и технике? Всё это к нам. Точно, четко, коротко!
Понятно... я больше не хочу это видеть!
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Новости
Наука и техника
Дизайн
История
Фотопроекты
Топ
Все темы
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DELFI
О проекте
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