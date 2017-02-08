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Skats.lv
08.02.2017
16:22
Бублик Apple, Facebook у болота и другие. Как Кремниевая долина выглядит с воздуха
Наука и техника
Значительная часть крупнейших технологических компаний США сосредоточена в Калифорнии. Как их здания выглядят с воздуха — в репортаже Reuters.
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Apple Campus 2 — еще до конца неготовый новый офисный центр компании. Переехать в него компания должна до конца этого года.
Reuters/Scanpix
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А вот так выглядит кампус Facebook. Находящийся, что характерно, у болота.
Reuters/Scanpix
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Нынешний "дом" Apple выглядит не так футуристично, как будущий. Обрати внимание на то, что с парковкой у них там тоже беда.
Reuters/Scanpix
4
У нового офиса Apple парковка под землей? Въезд как бы намекает.
Reuters/Scanpix
5
Кампус Alphabet Inc., по сути — головной офис Google. Известный так же как Googleplex.
Reuters/Scanpix
6
Другой вид на офисы Facebook.
Reuters/Scanpix
7
Процесс строительства нового офиса Apple.
Reuters/Scanpix
8
Кампус Oracle.
Reuters/Scanpix
9
Facebook, "почти из космоса".
Reuters/Scanpix
10
Крыша парковки "украшена" солнечными батареями.
Reuters/Scanpix
11
А это линия электропередач на болотах.
Reuters/Scanpix
12
Офис Oracle и катамаран фирменной команды у причала. Да-да, прямо у офиса.
Reuters/Scanpix
13
Кампус Yahoo!. Ты же помнишь о существовании такой компании?
Reuters/Scanpix
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Понятно... я больше не хочу это видеть!
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