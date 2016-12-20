До чего дошел прогресс! 20 фото и видео, доказывающих, что мы уже живем в будущем
Нередко люди жалуются на то, что в наше время "ничего не происходит", "ничего не изобретается", "прогресс остановился". "А вот раньше!..", — говорят они. Но эти люди неправы. Вот целых 20 фото и видео, доказывающих всю глубину их неправоты! Конечно, ничего из этого еще и близко нет в Латвии… но в Латвии уже нет Marks&Spencer и еще нет Ikea. Это еще не повод не интересоваться тем, что происходит там, где нас нет! А там, между тем…
2. Люди забывают заряжать свои руки!
3. Переносить кусочки текстов в компьютер для курсовой еще никогда не было так просто.
4. Матери могут потрогать 3D-модель ребенка еще до того, как он родился.
3D ultrasound printed out for blind mother. This is amazing pic.twitter.com/TtM14sfwon— 9GAG (@9GAG) 9 мая 2015 г.
5. У тебя может быть камера в глазу!
6. Уже созданы прозрачные двери в туалет, затемняющиеся при закрывании.
7. Ты можешь переводить надписи в режиме реального времени.
Wordlens
8. Создан протез для татуировщика.
World's first tattoo-gun prosthesis
9. Протезы уже контролируются силой мысли.
10. За 10 лет 128 мегабайтов превратились в 128 гигабайтов.
11. Но не будем о картах памяти — так можно далеко зайти.
12. Уж есть роботизированные ложки, удерживающие еду в горизонтальном положении — помогающие людям с проблемной моторикой.
Self-leveling robotic spoon for people with disabilities
13. Реактивные ранцы!
Real-Life Jetpack
14. Инвалидные коляски научились покорять лестницы.
15. Пластические хирурги научились восстанавливать лица.
Pat Hardison, face transplant recipient
16. Идеи "Гарри Поттера" живут и побеждают в реальной жизни.
17. Да, это работающий прозрачный телевизор, а что?
The future is here.
18. Лирическое отступление: Nintendo 64 уже в музее!
19. Камеры наконец-то научились "делать как в кино".
Highest resolution picture in the world 365 Gigapixels