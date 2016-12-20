До чего дошел прогресс! 20 фото и видео, доказывающих, что мы уже живем в будущем

Нередко люди жалуются на то, что в наше время "ничего не происходит", "ничего не изобретается", "прогресс остановился". "А вот раньше!..", — говорят они. Но эти люди неправы. Вот целых 20 фото и видео, доказывающих всю глубину их неправоты! Конечно, ничего из этого еще и близко нет в Латвии… но в Латвии уже нет Marks&Spencer и еще нет Ikea. Это еще не повод не интересоваться тем, что происходит там, где нас нет! А там, между тем…