20.12.2016
15:06
 

До чего дошел прогресс! 20 фото и видео, доказывающих, что мы уже живем в будущем

Наука и техника
Нередко люди жалуются на то, что в наше время "ничего не происходит", "ничего не изобретается", "прогресс остановился". "А вот раньше!..", — говорят они. Но эти люди неправы. Вот целых 20 фото и видео, доказывающих всю глубину их неправоты! Конечно, ничего из этого еще и близко нет в Латвии… но в Латвии уже нет Marks&Spencer и еще нет Ikea. Это еще не повод не интересоваться тем, что происходит там, где нас нет! А там, между тем…
До чего дошел прогресс! 20 фото и видео, доказывающих, что мы уже живем в будущем
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1. Ты можешь играть в AR-игры вроде этой (см. видео ниже).
Кадр из видео

2. Люди забывают заряжать свои руки!


Twitter: @aannggeellll

3. Переносить кусочки текстов в компьютер для курсовой еще никогда не было так просто.


scanmarker.com

4. Матери могут потрогать 3D-модель ребенка еще до того, как он родился.

5. У тебя может быть камера в глазу!


themetapicture.com

6. Уже созданы прозрачные двери в туалет, затемняющиеся при закрывании.


tenor.co

7. Ты можешь переводить надписи в режиме реального времени.


Wordlens

8. Создан протез для татуировщика.

World's first tattoo-gun prosthesis

9. Протезы уже контролируются силой мысли.


newatlas.com

10. За 10 лет 128 мегабайтов превратились в 128 гигабайтов.


Twitter: @cyansol


11. Но не будем о картах памяти — так можно далеко зайти.


Twitter: @digitalworlduk

12. Уж есть роботизированные ложки, удерживающие еду в горизонтальном положении — помогающие людям с проблемной моторикой.

Self-leveling robotic spoon for people with disabilities

13. Реактивные ранцы!

Real-Life Jetpack

14. Инвалидные коляски научились покорять лестницы.


youtube.com

15. Пластические хирурги научились восстанавливать лица.

Pat Hardison, face transplant recipient

16. Идеи "Гарри Поттера" живут и побеждают в реальной жизни.


maipu.com

17. Да, это работающий прозрачный телевизор, а что?

The future is here.

18. Лирическое отступление: Nintendo 64 уже в музее!


Twitter: @_DLJordan

19. Камеры наконец-то научились "делать как в кино".

Highest resolution picture in the world 365 Gigapixels

20. И все это УЖЕ у тебя в кармане. Даже у тебя.


pinterest.com

 
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Самые интересные, красивые, актуальные фотографии. Что происходит в мире и Латвии? В спорте, музыке, науке и технике? Всё это к нам. Точно, четко, коротко!
Понятно... я больше не хочу это видеть!