26.08.2017
09:41
 

Эти автомобили на 70 лет застряли в пробке в лесу (ФОТО)

Наука и техника
Это не сцена из Walking Dead, это вполне реальное кладбище автомобилей в бельгийской провинции Шатильон. Большая часть этих машин была произведена до и сразу после второй мировой войны.
Эти автомобили на 70 лет застряли в пробке в лесу (ФОТО)
1
Популярная "городская легенда" гласит, что эти машины были оставлены в лесу американскими солдатами, которые "экспроприировали" их, но не сумели вывезти на родину после окончания войны.
Theo van Vliet
Эти автомобили на 70 лет застряли в пробке в лесу (ФОТО)
2
Правда, местные жители не согласны и говорят, что это всего лишь кладбище автомобилей, причем большая их часть была произведена (и выброшена) после второй мировой войны.
Theo van Vliet


Эти автомобили на 70 лет застряли в пробке в лесу (ФОТО)
3
Так это или нет — сейчас уже никто точно не скажет, так как судьба 500 старинных автомобилей оказалась печальной.
Theo van Vliet


Эти автомобили на 70 лет застряли в пробке в лесу (ФОТО)
4
Часть из стоящих в "вечной пробке" машин была разграблена местными жителями, а остатки недавно были окончательно убраны властями. Из экологических соображений.
Marcel Wiegerinck


Эти автомобили на 70 лет застряли в пробке в лесу (ФОТО)
5
Все, что осталось — фотографии. Больше фото ты можешь найти в альбомах авторов на Flickr (раз, два).
Marcel Wiegerinck
 
Ieteikt
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Понятно... я больше не хочу это видеть!