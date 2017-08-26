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Skats.lv
26.08.2017
09:41
Эти автомобили на 70 лет застряли в пробке в лесу (ФОТО)
Наука и техника
Это не сцена из Walking Dead, это вполне реальное кладбище автомобилей в бельгийской провинции Шатильон. Большая часть этих машин была произведена до и сразу после второй мировой войны.
1
Популярная "городская легенда" гласит, что эти машины были оставлены в лесу американскими солдатами, которые "экспроприировали" их, но не сумели вывезти на родину после окончания войны.
Theo van Vliet
2
Правда, местные жители не согласны и говорят, что это всего лишь кладбище автомобилей, причем большая их часть была произведена (и выброшена) после второй мировой войны.
Theo van Vliet
3
Так это или нет — сейчас уже никто точно не скажет, так как судьба 500 старинных автомобилей оказалась печальной.
Theo van Vliet
4
Часть из стоящих в "вечной пробке" машин была разграблена местными жителями, а остатки недавно были окончательно убраны властями. Из экологических соображений.
Marcel Wiegerinck
5
Все, что осталось — фотографии. Больше фото ты можешь найти в альбомах авторов на Flickr (
раз
,
два
).
Marcel Wiegerinck
Ieteikt
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