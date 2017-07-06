ФЕЙК: В Сеть попало фото мужчины, "онанирующего во время извержения в Помпеи"

Поделись этим с "друзьями" прежде, чем они кинуться в тебя этой фоткой с фразой "Гы-гы, смотри, мужик умер, онанируя во время извержения вулкана, лол!".

На самом деле мы даже не преувеличиваем. Это уже происходит — пока только в западной части Сети, но неделек тот час, когда "шутку" подхватят и российские СМИ.

1. Как выяснил BuzzFeed, все началось вот с этого твита:

2. Разумеется, Сеть тут же наполнилась соответствующими шутками. Прости, переводить не будем.

3. Оказалось, что фото подлинное и действительно сделано на месте раскопок в Помпеи. Только в оригинале оно цветное и было сделано еще в июне.

#DirectorInsight. Pompei, Insula Occidentalis. Calco in gesso di una vittima dell'eruzione. Ph Direttore Generale Prof. Massimo Osanna #Pompei #Pompeii #PompeiiTempusVita A post shared by Pompeii (@pompeii_parco_archeologico) on Jun 9, 2017 at 4:45am PDT

4. Изданию Daily Dot удалось получить комментарий вулканолога, который специализируется на изучении жертв извержения в Помпеи:

"Человек на фото — взрослый мужчина, погибший в результате воздействия горячей волны пирокластического материала (горячего газа и пепла). Это обычная причина смерти жертв Везувия. Его руки и ноги напряжены из-за высокой температуры".

Он также рассказал, что подавляющее большинство жертв извержения 79-го года были найдены "в странных" позах. То, что тела людей в Помпеи находили "так, как будто смерть застала их в момент выполнения самых обычных дел" — миф, который не имеет почти ничего общего с реальностью. Высокая температура деформировала тела и заставляла мышцы непроизвольно сокращаться.

В общем, если в обозримом будущем где-то увидишь эту фотографию… теперь ты знаешь истину.