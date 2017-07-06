ФЕЙК: В Сеть попало фото мужчины, "онанирующего во время извержения в Помпеи"
1. Как выяснил BuzzFeed, все началось вот с этого твита:
Masturbating man, Pompeii, 79 CE pic.twitter.com/EPA2b17Vmd— Persian Rose (@PersianRose1) 2 июля 2017 г.
2. Разумеется, Сеть тут же наполнилась соответствующими шутками. Прости, переводить не будем.
3. Оказалось, что фото подлинное и действительно сделано на месте раскопок в Помпеи. Только в оригинале оно цветное и было сделано еще в июне.
4. Изданию Daily Dot удалось получить комментарий вулканолога, который специализируется на изучении жертв извержения в Помпеи:
"Человек на фото — взрослый мужчина, погибший в результате воздействия горячей волны пирокластического материала (горячего газа и пепла). Это обычная причина смерти жертв Везувия. Его руки и ноги напряжены из-за высокой температуры".
Он также рассказал, что подавляющее большинство жертв извержения 79-го года были найдены "в странных" позах. То, что тела людей в Помпеи находили "так, как будто смерть застала их в момент выполнения самых обычных дел" — миф, который не имеет почти ничего общего с реальностью. Высокая температура деформировала тела и заставляла мышцы непроизвольно сокращаться.
В общем, если в обозримом будущем где-то увидишь эту фотографию… теперь ты знаешь истину.